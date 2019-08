Gino Proto 50 anni di eccellenza in Costa d’ Amalfi dall’Arsenale a la Torre Normanna . Il grande Chef della “Torre Normanna” oggi famosissima, ma noi lo abbiamo apprezzato e scritto già dai tempi del mitico Arsenale a Minori, fa 50 anni con una bella festa organizzata dai fratelli Daniele, Ivano e Massimo circondato dall’affetto della moglie Monica e le figlie Angela, Chiara e Daniela.

E’ stato lui che con i fratelli, dopo esperienze qualificanti , nel 1992 aprì l’indimenticabile “L’Arsenale”, per noi punto di riferimento fino al 2007 quanto sono partiti alla conquista delle posizioni fra i migliori ristoranti della Costiera amalfitana con la Torre Normanna, Massimo in cucina, Daniele e Ivano in sala.

Bravissimi e gentili, presissimi dal tanto lavoro, i sani valori trasmessi dai genitori Carlotta e Claudio , dalle radici sono nati grandi frutti di cui essere orgogliosi. Non sei cambiato dai tempi dell’Arsenale quando, grazie anche a Gaspare, abbiamo scoperto i grandi fratelli Proto e se andate a rivedere gli articoli usciti sui giornali della provincia di Salerno dove scrivevo e di Positanonews annunciammo che avreste fatta molta strada, ora sei solo a metà del cammino. Auguri di cuore

La foto è d’archivio dal profilo facebook.