Germania, bimbo di otto anni ruba la macchina dei genitori e va a 140 chilometri all’ora in autostrada

Ha rubato la macchina dei genitori, si è messo al volante in autostrada, a 140 chilometri all’ora. A rendere la storia decisamente degna di nota è il fatto che il «ladro» è un bimbo di otto anni. Siamo in Germania, vicino a Dortmund.

Il ladro-pilota

Il piccolo ladro-pilota, è stato trovato sulla corsia di emergenza dell’autostrada A4 vicino alla città tedesca, nelle prime ore di mercoledì. Era stata la madre a dare l’allarme alla polizia, poco dopo la mezzanotte. Non trovava più né il figlio né la macchina (una Golf con il cambio automatico), di famiglia. La «scomparsa» è avvenuta nella città di Soest. Circa un’ora dopo l’allerta il bimbo è stato trovato, in autostrada. Si era fermato, aveva persino accesso le quattro frecce e messo per terra il triangolo per segnalare la sua presenza. Il bimbo, un pilota provetto, che si era esercitato alla guida insieme ai genitori, e su autoscontri e go-kart, ha raccontato: «Volevo solo fare un giro».