Fuochi d’artificio della Madonna Assunta tanti ci guadagnano, ma è giusto che paghi solo la Chiesa di Positano? Li faccia il Comune

Positano, Costiera Amalfitana. Tante polemiche su don Giulio Caldiero che sui social network viene accusato in alcuni gruppi facebook di chiedere a tutti offerte e di rifiutarle se minime, altri dicono che invece a loro non è capitato, ma non è questo il punto, dimostriamo intanto che Positanonews non è contro la Chiesa di Positano, con chi la amministra, non è contro nessuno, Positanonews è la voce del popolo, il popolo ci ha riferito delle cose e queste avevamo il diritto – dovere di pubblicarle.

Ma non entriamo nelle scelte della chiesa, il nostro giornale è laico, rispettoso dei fedeli, visto che sono la maggioranza dei nostri lettori, ma anche di chi non lo è, non siamo confessionali, non siamo per la parte di qualcuno, siamo solo ed esclusivamente per i cittadini. E assolutamente non va mai attaccata la persona, semmai criticate le sue azioni, ma solo quelle, circoscriviamo il nostro operato. Noi non siamo contro nessuno, se gli altri sono contro di noi peggio per loro.

Don Giulio non deve passare assolutamente per capro espiatorio di nulla, neanche don Ciriaco o altri preti criticati per le comunioni e altre cose, su questi e altri punti don Giulio vuole mandarci una lettera verrà pubblicato sempre e comunque, Positanonews è la casa dei positanesi, quindi anche casa sua, e troverà sempre la porta aperta. Sui soldi per i fuochi del ferragosto però gli diamo ragione, non devono essere cacciati dai fedeli , ma dagli imprenditori che guadagnano con Positano, ma non dovrebbe farlo lui, come figura sacra, che sia don Giulio, o altro parroco, dovrebbe essere il Comune con gli imprenditori in associazioni ( che non ci sono, sic!) a prendersene carico.

Secondo noi non si deve fare la questua o la richiesta di soldi , come la si vuole chiamare. . I fuochi di ferragosto, che fra l’altro, come denuncia il WWF , sono inquinanti , oltre a terrorizzare gli animali, e si potrebbero sostituire con dei giochi di luce con una ricostruzione della tradizione, non crediamo che abbiano molto a che fare con la Fede, sono e devono essere un fatto civile, e non dovrebbe pagarli la Chiesa.

Già si notano tanti annunci di cene, gite in barca da Amalfi Sorrento, da Napoli da Salerno, per ammirare i favolosi fuochi d’artificio di Ferragosto a Positano. In realtà sono i fuochi per la Madonna Assunta, la nostra Madonna Nera, che però hanno assunto un ruolo fondamentale esclusivamente turistico. Ci chiediamo se sia il caso che a pagarli sia sempre solo la chiesa di Positano. Ne parlammo anche con Don Raffaele al suo tempo, ma il discorso non è cambiato. Ecco servirebbe una associazione degli albergatori, in collaborazione col Comune, che gestisca i fuochi d’artificio per Ferragosto, per la festa considerando il nostro di vista. La Chiesa di Positano, sotto alcuni aspetti ha ragione: non è giusto che per una festa così importante a livello turistico, sia l’unica a sostenerne le spese . Essendo quella di Positano, la serata di Ferragosto più frequentata, non è corretto che il tutto venga pagato esclusivamente dalle casse della chiesa. Riteniamo che bisogna dare una svolta, che siano le associazioni imprenditoriali di categoria, insieme al Comune, come succede a Sorrento, Amalfi, e in altri comuni, che deve farsi pagare dalle varie compagnie di navigazione, ristorazione e pernottamento, insomma chiunque ne tragga vantaggio, un piccolo contributo, che aiuti la chiesa nella preparazione della festa più sentita dal popolo positanese e non solo.

Positanonews questa volta vuole avere una funzione di calmierante. E’ una cosa secondo noi inaccettabile che la chiesa debba sobbarcare queste spese, ma soprattutto che vada cercando soldi. Va cambiato il sistema. Gli imprenditori e il Comune dovrebbero prendersi la responsabilità almeno dello spettacolo pirotecnico, essendo il principale intrattenimento della serata. E’ la massima autorità civile, lo fa e basta, senza ne se ne ma, come fanno gli altri comuni. E si chiude il discorso finendo sta storia della richiesta di soldi del parroco e della Chiesa ai cittadini, che è mortificante prima per loro, oltre che ingiusto, e dello sfruttamento dei fuochi della Madonna per i bagordi di ferragosto. Perché a questo servono alla fine, e non prendiamoci in giro.