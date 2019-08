Fuga nostalgica a Sorrento per un avvocato di Cremona scappato dall’Unità Operativa di Psichiatria dell’ospedale lombardo

Sorrento. Un avvocato 61enne di Cremona che si trovava ricoverato presso l’Unità Operativa di Psichiatria dell’ospedale della città lombarda ha deciso di scappare dal nosocomio e di raggiungere Sorrento, una città da lui amata e mai dimenticata per esserci stato quando era solo un ragazzo. Affronta il viaggio in treno, prima con il Freccia e poi la Circumvesuviana riuscendo a viaggiare senza biglietto grazie al buon cuore del personale ferroviario commosso dalla sua storia e dal suo sogno di tornare a Sorrento. Una volta giunto nella terra del Tasso avrebbe voluto anche raggiungere Capri, ma questa volta non gli è stato consentito di viaggiare gratis ed allora ha trascorso la notte in riva al mare. Della sua presenza su una panchina si sono accorti i Carabinieri che hanno provveduto ad identificarlo per poi condurlo presso l’ospedale sorrentino dove l’uomo viene ricoverato, curato e poi riaccompagnato in ambulanza privata presso la struttura ospedaliera di Cremona. Il personale dell’ospedale sorrentina hanno precisato che comunque l’avvocato si è mostrato come una persona perbene, educato, sensibile e di cultura. Il suo viaggio in penisola sorrentina è stato veramente breve ma speriamo sia riuscito comunque a realizzare il suo sogno anche se per pochissimo tempo e chissà che prima o poi non possa tornare nella splendida Sorrento per rivere la sua giovinezza.