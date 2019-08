Folgore Massa Friends arriva il parquet sul campo “Grazie Sorrento” Questo è il post della Folgore Massa, la squadra di pallavolo di Massa Lubrense, in serie B, la squadra più importante da questo punto di vista della Penisola Sorrentina .

Prima di riprendere le fatiche e gli annunci dei primi arrivi dei nostri bomber, oggi il nostro plauso va all’amministrazione comunale di Sorrento ed in particolare al tenace delegato allo sport Federico Cuomo che, sempre grazie all’accoglienza della Polsport, ci consentirà di rimettere piede in una bomboniera dove in men che non si dica è stato messo in opera uno splendido parquet. Le articolazioni dei nostri atleti ringraziano e la nostra società è grata per la estrema sensibilità mostrata verso gli sport minori, iniziando e portando a termine questi lavori in piene ferie agostane e senza impattare le attività nel pieno delle stagioni agonistiche. Un capolavoro! GRAZIE