Fiorentina-Napoli: 10mila euro di multa per cori razzisti

Dopo la partita tenutasi a Firenze, lo scorso sabato, il giudice sportivo della Lega di serie A, Gerardo Mastrandrea, ha multato di 10mila euro la Fiorentina per cori razzisti dei tifosi fiorentini, nei confronti dei Napoletani a fine partita. Nessun provvedimento per quanto segnalato da Ancelotti a fine partita, gli insulti da parte tifosi della Fiorentina presenti alle sue spalle in tribuna. «Firenze è un campo ostile. Dopo 90′ di insulti ho invitato le persone che me li facevano ad andare a casa perché era ora… Ricevere insulti non fa piacere, purtroppo ci sono tanti ignoranti», aveva detto il tecnico del Napoli, rivelando che suo padre era tifoso dei viola. Come previsto, non ci sarà prova televisiva per Mertens (rigore concesso nel primo tempo) perché non vi è stata richiesta della Procura federale.

A TORINO

Sabato il Napoli andrà all’Allianz Stadium per affrontare la Juventus in un clima infuocato. Puntuali sono stati gli insulti razzisti in quello stadio contro il Napoli e i suoi tifosi. Un anno fa Ancelotti aveva definito vergognosi quei cori (e altri ne erano stati direttamente dedicati a lui) e aveva dedicato una battuta ironica ai tifosi della Juve: «Mi consolo guardando in bacheca la Coppa del 2003».

r.s.