A fine Agosto la Superluna Nera. Ecco quando

Questo 2019 è stato l’anno giusto per gli amanti dell’ astronomia. Tanti sono stati gli spettacoli naturali ed astrali che hanno arricchito i nostri occhi e i nostri paesaggi

Dopo l’eclissi di sole, l’eclissi di luna, la visione di Marte, la Luna Rossa e la luna Rosa, torna la Superluna, anzi la Superluna Nera.

Questo fenomeno avviene quando in un mese si verificano due lune nuove (noviluni): la seconda prende il nome di “Luna Nera”. Il fenomeno si avrá il 30 agosto quando appunto si verificherà il secondo novilunio del mese e, poiché il nostro satellite si troverà anche alla minima distanza dalla Terra, si avrá la Superluna.

Nello specifico si tratterà di un novilunio al perigeo, cioè di una Luna Nuova che si troverà alla distanza minima dalla Terra. La Luna Nuova è la fase in cui la faccia visibile del satellite risulta completamene in ombra, poiché posizionato tra il Sole e la Terra. Se il perigeo si verifica durante una Luna Piena l’evento prende il semplice nome (popolare) di Superluna.

Ma questa Superluna sará anche Nera perché si verificherà anche un doppio novilunio.

L’uomo peró non riuscirá a vedere assolutamente nulla dal momento che la Luna Nuova si verifica quando questa si trova in congiunzione col Sole, posizionato tra la stella e il nostro pianeta. Ne deriva che la faccia rivolta verso il nostro pianeta risulti completamente in ombra.

A causa della vicinanza al Sole sarà comunque impossibile osservare la silhouette del satellite, “oscurato” dalla luminosità del Sole. Non provate assolutamente a cercare la Luna ad occhio nudo; sarà a poca distanza (apparente) da Sole, e puntare lo sguardo verso la stella può provocare gravissimi danni alla vista e alla cecità.

Inoltre il 30 agosto si verificherà anche una congiunzione astrale virtuale tra il satellite della Terra e Venere. Il pianeta sará visibile come un “faretto” prima del tramonto, poco più in alto del Sole e a sinistra della Luna.