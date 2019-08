Ferragosto i fuochi d’artificio a Positano, Maiori e Sorrento e altri eventi del 15 agosto 2019

Il Ferragosto si apre con il concerto alle 04.00 “a Maria” di Fiorenza Calogero, in Villa Fondi che troverete in diretta sulla pagina facebook di Positanonews E si chiude con fuochi d’artificio nel golfo di Sorrento di Positano e di Maiori. Nell’arco della giornata anguriate e party un pò ovunque. I più attesi quelli della perla della Costiera amalfitana . Il by night è l’Africana a Praiano ed il Music on the Rocks a Positano

Ad Alberi, frazione di Meta, si festeggia la Santa Madonna Assunta, patrona del piccolo borgo. Come ogni anno da tantissimi decenni, in questo giorno si terrà la speciale asta popolare dei prodotti tipici delle frazioni collinari della nostra Penisola Sorrentina. (Il programma eventi per i giorni successivi lo troverai di seguito)

Grazie agli Hotel e Ristoranti di Sorrento,Bellevue Syrene, Continental, Imperial Tramontano, Ruccio e MòMò, la notte di Ferragosto avremo a Sorrento fuochi di artificio spettacolari curati, per il secondo anno successivo, dalla rinomata Ditta Pirotecnica Sorrentina di Peppe Rocco. Appuntamento alle 22.30 sulle terrazze della penisola tutta, da Meta a Massalubrense.

Una serata di puro divertimento con

FRANCESCA MARESCA SWING BAND, eclettici musicisti on stage con pezzi celebri partenopei,italiani ed internazionali .

Francesca Maresca Swing Band portano allo Sport Club Oplonti per il Galà di Ferragosto , un ciclone di energia intrecciando sapientemente lo stile italiano e l’elettro swing. Raffinati, divertenti e brillanti,riescono grazie a un perfetto interplay durante le loro performance, a creare un’atmosfera di puro divertimento, energia dirompente, talentuosa improvvisazione.

NEXT SHOWS WILL BE WEDNESDAY AUGUST 14 AND FRIDAY AUGUST 16TH AT 9.00 pm.

WE WAIT FOR YOU!

La 19esima edizione de La Notte della Tammorra, progetto di Carlo Faiello , organizzato da Il Canto di Virgilio e promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, è l’evento di punta della rovente estate partenopea che, anche quest’anno, vedrà protagonisti artisti di fama nazionale. Giovedì 15 agosto 2019 dalle ore 19:00 Rotonda Diaz