Vico equense / Castellammare di Stabia (Napoli). Fuori dalle emotività, da chi dice che si vogliono uccidere i cani pubblichiamo il post di Tristano dello Ioio Presidente del Parco dei Monti Lattari della Regione Campania:

“Abbiamo provato ad intervenire, a sensibilizzare, a lanciare l’allarme in merito alle condizioni in cui versano i cani randagi del Faito. Ma qualche scriteriato finto animalista ci ha ostacolati in maniera balorda e ridicola. E l’aggressione avvenuta è la prova dell’assurdità delle loro insensate azioni. Ora si assumano la responsabilità di quello che è accaduto. Noi avevamo già messo a punto un progetto per la tutela e la custodia dei cani in contesti attrezzati in cui potessero essere nutriti e accuditi. Le manifestazioni di protesta di persone dissennate, tuttavia, hanno bloccato tutto. Dall’Ente Parco circa un anno fa sono partite le prime denunce. E non ci fermeremo qui. Queste persone si nascondono dietro a falsi moralismi e i loro biechi intenti non possono creare problemi alla sicurezza delle persone e alla salute dei randagi, lasciati al più totale sbaraglio. Una vicenda gestita in maniera scellerata anche dal Movimento 5 Stelle, che ha fatto saltare il tavolo degli accordi con il Parco e il Comune di Vico per portare avanti un percorso mirato al prelievo, alla sterilizzazione e alla reintroduzione dei cani nei loro ambienti, una scelta non condivisa da noi e dal Sindaco Buonocore(che ringrazio ancora per la sua totale apertura istituzionale per la risoluzione del problema dal principio), propensi invece esclusivamente alla tutela dei cani del Faito in vista di possibili adozioni. Questa politica senza senso presta il fianco a chi non vuol bene al Faito, alla sua fauna e a tutto il suo patrimonio ambientale e naturale.

Siamo molto attenti anche alla vicenda delle corse fuorilegge sulle strade del Faito, che pare avvengano su strade non aperte al transito veicolare. In cooperazione con i carabinieri forestali avvieremo attività di monitoraggio con interventi ad hoc per porre fine ad un’attività illecita e pericolosa per la salute dei cittadini, oltre che degli stessi protagonisti di questo scempio.”