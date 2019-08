EVENTI E SAGRE COSTA D’ AMALFI , SORRENTO E CAMPANIA SABATO 31 AGOSTO 2019

La nostra Penisola Sorrentina e la nostra Costiera Amalfitana sono sempre ricche di tantissimi eventi imperdibili. Da Vico Equense a Massa Lubrense , con al centro Sorrento , e da Positano e Ravello fino a Vietri sul Mare, ma anche in particolare il Cilento e la provincia di Salerno e Napoli di cui principalmente ci occupiamo in Campania nel calendario più completo di tutti i giornali online locali della nostra Regione gli appuntamenti di questa giornata sono tanti e di tutti i tipi: eventi culturali, eventi gastronomici, eventi musicali… Tutto quello che cerchi è su Positanonews, il primo giornale online delle costiere più belle del mondo che da oltre 15 anni segue la cronaca locale e le storie di voi lettori, che siete la parte più importante!

L’estate è agli sgoccioli, ma gli eventi no! Anzi, quelli più interessanti, riservati ad un pubblico che si attarda nel relax e nella vacanza.

Ultimo fine settimana di agosto da trascorrere tra tantissimi eventi e sagre che ci accompagneranno fino al mese di settembre in tutta la Campania.

Anche questi giorni del 31 agosto e del 1 settembre è possibile divertirsi in vari paesi e città delle province campane.

Come sempre partiamo dagli eventi della Costiera Amalfitana:

Capodanno Bizantino – Amalfi

Tutto pronto per la XIX edizione del Capodanno Bizantino,in programma tra Amalfi e Atrani il 31 agosto, il 1° settembre e il 2 settembre. L’edizione 2019 ruota intorno al paesaggio culturale di Amalfi e, per celebrare «l’opera combinata della natura e dell’uomo», capace di fare del territorio un unicum a livello mondiale, sono previsti una serie di eventi collaterali all’investitura del Magister di Civiltà Amalfitana, titolo è stato conferito quest’anno al giapponese Hidenobu Jinnai, docente di ingegneria e design della Università Hosei di Tokyo. La due giorni del Capodanno Bizantino, che si chiuderà con un concerto in Piazza Duomo di Peppino di Capri, prevede una serie di appuntamenti culturali che si misceleranno anche quest’anno a rievocazioni storiche, spettacoli artistici e eventi musicali.

Gusta Minori – Minori

Ultimo appuntamento a Minori con la 23ma edizione della kermesse Gusta Minori che quest’anno avrà come tema portante quello del Natale. Minori sarà la prima città italiana a vivere un Natale in piena stagione estiva con decori urbani tipici dell’atmosfera natalizia, visita ai prestigiosi presepi permanenti di Minori e tutti i luoghi saranno palcoscenico anche del ‘700 napoletano. Dal 29 al 31 Agosto nei cinque ristoranti di Minori e nelle pasticcerie e gelaterie si potranno degustare i menù appositamente predisposti e i dolciumi dei maestri pasticcieri. Tutto in contemporanea con le Quattro Scene di Accussia Natalea in quattro luoghi diversi. Ci saranno 6 spettacoli a sera con 30 attori, 2 corpi di ballo, 4 scenografi, 200 comparse.

Ravello Festival – Ravello

Gran finale in cartellone sabato 31 agosto (ore 19.30) con l’Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Lorenzo Viotti, previsto il sold out in prevendita. Nel concerto di Ravello, il maestro condurrà l’ensemble fondato da Claudio Abbado in un programma che accosta il Rossini della sinfonia de Il barbiere di Siviglia e il Puccini del Preludio sinfonico con la Sinfonia “Dal nuovo mondo” di Dvořák.

Musica Jazz a Paestum – Paestum

Penultimo appuntamento al Parco Archeologico di Paestum con le aperture serali. Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre risuonano le note dell’Ensemble jazz diretto dal Maestro Sandro Deidda. L’idea è quella di raccontare il Sud, da millenni filtro di tutte le Civiltà del Mediterraneo, con i suoi ritmi febbrili, i rituali eternamente sospesi tra fede e magia, e la scena musicale che, grazie a personaggi come Pino Daniele, vero e proprio “paladino” della fusion, negli ultimi decenni, è riuscita a incontrare, o addirittura fondersi, con musiche generatesi in altre realtà metropolitane, come il blues, il funky, il soul, fondendo consapevolmente culture e linguaggi differenti, da Oriente a Occidente, fino a rappresentare la quintessenza della cultura latina.

Maiori Music Festival – Maiori

Partirà il 1 settembre la quarta edizione del Maiori Music Festival, il progetto nato nel 2016 dall’idea del suo direttore artistico Salvatore Dell’Isola. La nuova edizione avrà inizio domenica 1 settembre mentre i corsi sono iniziati il 29 agosto. Il “Concerto con l’autore”si terrà il 1 settembre alle 20.30 al porto turistico di Maiori.

Il Bufala Fest – Lungomare di Napoli

Il Bufala Fest si terrà dal 31 agosto all’8 settembre sul Lungomare di Napoli. Al Bufala Fest troveremo tanta ottima mozzarella e tanti buoni prodotti basati sulla Bufala con una grande novità: la presenza, per la prima volta tutte insieme delle 13 pizzerie aderenti all’Unione Pizzerie Storiche Napoletane Le Centenarie. L’ingresso è gratuito al Villaggio del gusto sul lungomare e ci saranno tanti grandi e imperdibili spettacoli. Sul palco del Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo di Napoli si esibiranno Sal Da Vinci, Anna Tatangelo e Marco Carta e tanti altri artisti. Qui il programma completo della manifestazione.

Okdoriafest Festa della Birra – San Marzano sul Sarno

Fino al 3 Settembre c’è l’ Okdoriafest, una grande festa della Birra a San Marzano sul Sarno con tanti grandi concerti gratuiti di musicisti e gruppi nazionali di livello tra cui Rocco Hunt, gli Almamegretta, Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo e tanti altri grandi musicisti. Dalle 20.30 a mezzanotte ci saranno oltre 50 stand di specialità, piatti di ottima qualità, 33 Tipi di Birre Alla Spina, grandi concerti, Parco Giochi per Bambini, Disco e Animazione.

Montemarano Vino è: la festa del vino – Montemarano (AV)

Fino a domenica 1 settembre si terrà Montemarano Vino è a Montemarano, in provincia di Avellino. Il paese del vino irpino ci propone una grande festa con interviste, degustazioni narrate a Palazzo Castello, e dalle ore 20.00 apertura degli stand gastronomici e laboratori della Maccaronara e le Musiche dei Dissonthika. Sabato 31 agosto dalle ore 12.00 stand gastronomici e dalle ore 14.00 laboratori vari. Alle ore 18.00 lezione di Tarantella a cura della Scuola di Tarantella. Alle ore 19.00 degustazione narrata a Palazzo Castello e alle ore 20.00 stand gastronomici e la musica della Voce del Sud. Domenica 1 settembre stand e laboratori aperti per tutta la giornata e musica itinerante e visite in vigna e cantina e nel borgo irpino.

Festa del Pollo alla Brace – Eboli (SA)

Fino a domenica 1 Settembre ad Eboli ci sarà la 2° Edizione della Festa del Pollo alla Brace che sarà ospitata presso il Centro Sportivo Spartacus in località Santa Cecilia. Una bella e genuina sagra che di sera proporrà tante bontà preparate al momento con un menù vario e invitante: troveremo infatti Rigatoni allo Scarpariello, tanto Pollo alla brace e poi delle Frattaglie di pollo con patate, Insalata di pomodori e naturalmente Acqua, vino e bibite. E’ prevista musica e tanto divertimento.

Parte il Capodanno Bizantino e si conclude gusta Minori, agli appassionati di calcio ricordiamo che il Napoli incontra la Juve. Ultima serata di CORTI SUL MARE A SANT’AGNELLO con premiazione dei corti selezionati dalla giuria popolare e tecnica.

sabato 31 agosto (ore 17.30) in Largo Duca Piccolomini di Amalfi con la tavola rotonda, a cura del Centro di Storia e Cultura Amalfitana dal titolo “Il Sol Levante racconta Amalfi. Venti anni di ricerca interculturale sulla storia urbana e del paesaggio”. E a seguire, (ore 19.00) intervista al nuovo Magister, il professor Hidenobu Jinnai.

Sabato 31 agosto

ore 19.00 Presentazione del libro “Non si può fermare l’estate” di Anton Emilio Krogh, Mursia Editore, alla presenza dell’autore, interviene Tosca D’Aquino.

ore 20.00 Incontro con Alessio Cremonini, Premio David di Donatello 2019 come miglior regista esordiente per il film Sulla mia pelle.

Altri eventi d

AGEROLA

Ore 18.30, Palazzo Acampora

NUNZIA GARGANO presenta LE RICETTE DEL VESUVIO

Agerola sui Sentieri degli dei Dei – Festival dell’Alta Costiera Amalfitana

CETARA

Ore 21.00, Largo Marina

COLLATERAL BEAUTY

Spettacolo a cura del Forum dei Giovani

Cetara Summer Young 2019

VIETRI SUL MARE

Ore 20.30, Arciconfraternita della SS. Annunziata e del Rosario

ESTATE CLASSICA JUNIOR- GIOVANI MUSICISTI…CRESCONO!

1 edizione

Dalle ore 19.30, Dragonea San Vincenzo

SAGRA DEL FUNGO PORCINO

Associazione Santuario San Vincenzo

