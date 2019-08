EVENTI DI OGGI LUNEDI 5 AGOSTO 2019

5 agosto – ore 19.00 – Marina di Conca – Festa “Madonna della Neve”

Il borgo marinaro di Conca dei Marini rivive l’antica devozione a Maria S.S. della Neve, venerata nella chiesetta a Lei dedicata devozionalmente dai pescatori e marinari dell’antico borgo conchese. Per l’occasione, la celebrazione religiosa vedrà la partecipazione dell’Arcivescovo di Amalfi – Cava dei Tirreni Mons. Orazio Soricelli, unitamente al Reverendo Parroco di Conca Sac. Don Antonio Acampora. Prima dell’inizio delle funzioni del rito religioso, il Sindaco di Conca dei Marini, a nome dell’intera Amministrazione e della cittadinanza tutta, renderà omaggio ai caduti in mare in tempo di pace e di guerra con la commovente cerimonia della deposizione di corona di alloro all’iscrizione marmorea posta nei pressi della chiesetta. A tutti l’invito a partecipare e l’augurio di una bella serata a Conca dei Marini.

Da 25 anni sulla “bocca” di tutti… è con questo slogan che la Sagra del Riavulillo celebra la sua tanto attesa venticinquesima edizione. Più di un quarto di secolo trascorso a coltivare la passione per il #Riavulillo, ovvero il piccolo caciocavallo ripieno con olive piccanti che viene messo sui carboni ardenti per esaltarne ancora di più il sapore.

Per suggellare quest’intramontabile appuntamento, siete tutti invitati ad Arola di Vico Equense, dal 4 al 6 agosto, per vivere assieme delle magiche serate che saranno allietate, oltre che dagli aromi locali, anche da intrattenimenti canori. Il divertimento inizierà alle ore 20.00 con musica dal vivo, un bicchiere di buon vino paesano, l’immancabile scioglievolezza del provolone piccante e tante altre sorprese.

E allora cosa state aspettando? Perché la #SagradelRiavulillo è già sulla bocca di tutti!

Dal 3 al 5 agosto avrà luogo la XXXIX edizione della Sagra del FiordilatteFIORDIFESTA, uno degli eventi estivi più attesi in regione Campania dove tra musica, spettacoli ed eccellenti prodotti tipici risalterà la bontà del fiordilatte agerolese. Grande spettacolo conclusivo con Franco Ricciardi.

Dal 3 al 5 agosto 2019, si terrà ad Agerola la XXXIX edizione di FiordilatteFIORDIFESTA, un evento che si sussegue ormai da 39 anni, senza pause, e che riunisce in modo fraterno tutta la popolazione di Agerola.

La XXXVIX edizione di FiordilatteFIORDIFESTA, sagra del fiordilatte e dei prodotti tipici agerolesi, sarà organizzata come ogni anno dall’Associazione Sant’Antonio Abate, e si svolgerà nelle frazioni Pianillo, Bomerano e San Lazzaro di Agerola. L’evento, oramai punto di riferimento per l’estate campana, nato per valorizzare il fiordilatte agerolese, prodotto tipico locale, eccellenza dei Monti Lattari, vanta uno storico di tutto rispetto con oltre ventimila presenze nella precedente edizione. La manifestazione sarà articolata in tre giorni, in cui sarà possibile degustare uno speciale menù pensato per mettere in risalto il fiordilatte agerolese e gli altri prodotti tipici del territorio, come i gustosi salumi, le deliziose caciotte, ricotte, scamorze, il pregiato Provolone del Monaco DOP, il pane di Agerola, prodotto ancora con una parte di farina di segale, la pasta di Gragnano e il vino di Furore. Una festa di sapori che accompagnerà le numerose attività ed attrazioni preparate per l’occasione. Infatti, musica, spettacoli, visite guidate, escursioni naturalistiche e laboratori del gusto, animeranno le tre giornate agerolesi, permettendo ai partecipanti di scoprire il tradizionale spirito folkloristico agerolese e le meraviglie della città. La musica sarà il collante della tre giorni grazie ai balli e canti popolari della nostra terra a cura di Salvatore Devivo e la Paranza Madonna di Bagni e del “Gruppo Corecorde”, alle esibizioni del gruppo folkloristico Città di Agerola, al Concerto Bandistico della “Grande Orchestra di Fiati Lirico-Sinfonica Città di Martina Franca, e al grande concerto finale con Franco Ricciardi che si svolgerà lunedì 5 agosto a conclusione dell’evento anticipando i tradizionali fuochi pirotecnici che illumineranno la notte agerolese.

Agerola è un incantevole comune situato sui monti Lattari, a metà tra cielo e mare, che affaccia sul vicinissimo e affascinante tratto di mare compreso tra la Costiera Amalfitana e la Costiera Sorrentina. Un luogo in cui la tradizione e la natura hanno ancora radici profonde e salde, dove il bello e il buono della regione Campania trova massima espressione di sé.

Partecipare a FiordilatteFIORDIFESTA significa avere la possibilità d’immergersi per qualche giorno in un mondo di gusto, cultura, bellezza e sapori difficile da dimenticare.

Lunedì 5 agosto Sorrento Classica si chiude con il “Midnight Candlelight Concert” della prestigiosa Academy of Soloists Kazakh State Chamber Orchestra

Terminano il 5 agosto gli appuntamenti con la Grande Musica Classica al Chiostro di S. Francesco, con la XII edizione di “Sorrento Classica”, il festival e masterclass musicale internazionale estivo di Sorrento, firmato dalla direzione artistica del M° Paolo Scibilia.

Conduce Giuliana Gargiulo

Il 5 agosto (evento speciale con orario di inizio straordinario alle ore 22.15) si conclude la rassegna con il “Midnight Candlelight Concert” (Concerto di Mezzanotte a Lume di Candela), eseguito dalla prestigiosa Academy of Soloists Kazakh State Chamber Orchestra, diretta da Gudni Emilsson.

Solisti Aiman Mussakhajayeva (violinista di fama mondiale, vincitrice del “Sibelius”,“Tchaikovsky”,“Paganini” Awards – Deutsche Grammophon Records Artist), col suo Stradivari del 1732, Marco Schiavo & Sergio Marchegiani, affermatissimo duo pianistico in campo internazionale.

In programma, composizioni classiche di Kozeluch, Haydn e Mozart

Sorrento Classica Festival è ideata ed organizzata dalla S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento e dal Comune di Sorrento (nella persona del Sindaco, Avvocato Giuseppe Cuomo), all’interno del programma ufficiale degli eventi estivi della Città di Sorrento Collaborano inoltre: Regione Campania, Azienda di Soggiorno e Turismo, Sorrento Fondazione, Odine dei Frati Minori, istituzioni ed aziende locali.

Info

Inizio concerto ore 22:15 (evento speciale con orario straordinario)

Ingresso a pagamento (fino ad esaurimento posti a sedere)

Biglietti: Posto unico € 20.00.

Biglietteria: all’ingresso del Chiostro di S. Francesco (Tel. 334.3117961)

Orario 10.00 – 13.00 / 18.30 – 22.15.

Presso alberghi, agenzie turistiche e rivendite autorizzate.

Prevendita On – Line: Local Emotions – www.localemotions.com

In caso di maltempo i concerti si terranno in luogo al chiuso, nelle vicinanze.

Il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore.

I titolari del biglietto d’ingresso hanno diritto allo sconto del 10% presso i ristoranti aderenti.

Info:

Azienda Autonoma Turismo

Via Luigi De Maio, 35, Sorrento

Tel. (+39)0818074033

www.sorrentotourism.com

www.societaconcertisorrento.it

Facebook: societa concerti sorrento

www.comune.sorrento.na.it

Monday 05 August 2019, 8.30 PM

CONCERT N.2167

RAVELLO – Annunziata Historic Building

CONTAMINATIONS IX: 20th century Ballads

FLORIANO BOCCHINO piano

NICOLA RANDO sax

B. Thiele: Wonderful World

L. Bonfa: Black Orpheus

H. Mancini: Days of wine and roses

H. Hancock: Dolphin Dance

L. Dalla: Caruso

G. Paoli: Senza fine

N. Taranto: Lusingame

C. Parker: Laura

A. Piazzolla: Oblivion, Libertango

F.E. Churchill-L. Morey: Someday my Prince will come

E. Garner: Misty

M. Davis: All blues

Please note that the right is reserved to substitute artists, to vary the programme and the concert location if necessary.

Info & Reservation: [+39 089 858149]

Price: 27,50€

{Concert}

Replica La Locandiera napoletana…anche troppo! Attori X Caso – Amalfi

Dopo il successo della prima a grande richiesta i ragazzi del Progetto TeatroLab replicano “La Locandiera napoletana…anche troppo!”. Libero adattamento di Orlando Buonocore in due tempi dell’opera “La Locandiera” di Carlo Goldoni. Regia Ippolito Civale.