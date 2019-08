Eventi di domenica 4 agosto 2019

Tiene banco per questo primo fine settimana agostano, Sant’Alfonso Maria De Liguori, patrono della città di Pagani, ma celebrato in tutta la provincia di Napoli e Salerno. A Scala la formula più coinvolgente, con una escursione all’alba presso il Rifugio di Santa Maria dei Monti. Sagre& Sagre ad Arola col Riavulillo e ad Agerola con il fiordilatte. Primi concerti di buon mattino, quasi alba, a Minori con la banda sul molo e al Monastero di San Domenico a Praiano.

PRELUDIANDO SUL MARE VI edizione Pontile Capitaneria di Porto “Guardia Costiera” Minori

Domenica 4 Agosto Ore 6:00 Premiato Concerto Bandistico città di Minori M. Giovanni Vuolo

Programma

G. Orsomando: Czardas

(Clarinetto solista)

H.L. Clarke: The Maid of the Mist

(Cornetta solista)

E. Grieg: Peer Gynt suite n. 1

A. Dvoràk: Danza Slava op.46 n.8

J. Sibelius: Finlandia

P.I. Tchaikovsky: Marcia Slava

J. Gimenez: La Boda de Luis Alonso

Domenica 4 agosto Orchestra Italia Belvedere di Villa Rufolo, ore 20 Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

Direttore Pietari Inkinen

Programma Ottorino Respighi ☑Gli uccelli, suite per piccola orchestra P.154 ☑Fontane di Roma, poema sinfonico P.106

Nikolaj Rimskij-Korsakov ☑Sadko: Tableau musical, op.5

Igor Stravinsky ☑L’uccello di fuoco, suite n.2

Sadko (1867) di Nicolai Rimskij-Korsakov (1844-1908) è il primo poema sinfonico russo, insieme a Una notte sul monte calvo di Modest Musorgskij. Il soggetto fu suggerito al compositore dal critico Vladimir Stassov: narra del leggendario bardo navigatore, il quale, trascinato dal re del mare negli abissi, scatena con la sua musica un baccanale sottomarino. Quasi trent’anni dopo, Rimskij impiegò il materiale del poema sinfonico per scrivere un’opera sullo stesso soggetto, dopo averlo riorchestrato nel 1892. Al magistero di Rimskij-Korsakov si perfezionò anche Ottorino Respighi (1879-1936) quando era prima viola del Teatro Imperiale di San Pietroburgo. Respighi divenne uno degli orchestratori più mirabili del suo tempo sia che trascrivesse musiche preesistenti come nella suite Gli Uccelli (1928), musiche del Sedicesimo e Diciassettesimo secolo per cembalo o liuto in cui era stilizzato il canto degli uccelli, tradotte liberamente con tutti gli apporti dell’orchestra moderna; sia che concepisse un poema sinfonico originale, come il più celebre della cosiddetta trilogia romana, I pini di Roma (1924), che sono solo una garbata etichetta e significano Villa Borghese, una catacomba, il Gianicolo, la Via Appia, e a loro volta sono bambini che ballano e si fingono soldati, la catacomba sono salmodie sospese, il Gianicolo è un plenilunio, e la via Appia sono fantasmi di legioni romane in marcia verso il campidoglio. Anche Igor Stravinski (1882-1971) ebbe sempre alta considerazione e riconoscenza per il suo maestro Rimskij-Korsakov, come dimostra anche la vicinanza fra il balletto che lo fece diventare celebrità internazionale, L’Oiseau de feu (1910), prima grande commissione del Ballets Russes di Djagilev e l’opera fiaba il Gallo d’oro, capolavoro postumo dell’anziano compositore russo.

Dal 3 al 5 agosto avrà luogo la XXXIX edizione della Sagra del FiordilatteFIORDIFESTA, uno degli eventi estivi più attesi in regione Campania dove tra musica, spettacoli ed eccellenti prodotti tipici risalterà la bontà del fiordilatte agerolese. Grande spettacolo conclusivo con Franco Ricciardi.

Dal 3 al 5 agosto 2019, si terrà ad Agerola la XXXIX edizione di FiordilatteFIORDIFESTA, un evento che si sussegue ormai da 39 anni, senza pause, e che riunisce in modo fraterno tutta la popolazione di Agerola.

La XXXVIX edizione di FiordilatteFIORDIFESTA, sagra del fiordilatte e dei prodotti tipici agerolesi, sarà organizzata come ogni anno dall’Associazione Sant’Antonio Abate, e si svolgerà nelle frazioni Pianillo, Bomerano e San Lazzaro di Agerola. L’evento, oramai punto di riferimento per l’estate campana, nato per valorizzare il fiordilatte agerolese, prodotto tipico locale, eccellenza dei Monti Lattari, vanta uno storico di tutto rispetto con oltre ventimila presenze nella precedente edizione. La manifestazione sarà articolata in tre giorni, in cui sarà possibile degustare uno speciale menù pensato per mettere in risalto il fiordilatte agerolese e gli altri prodotti tipici del territorio, come i gustosi salumi, le deliziose caciotte, ricotte, scamorze, il pregiato Provolone del Monaco DOP, il pane di Agerola, prodotto ancora con una parte di farina di segale, la pasta di Gragnano e il vino di Furore. Una festa di sapori che accompagnerà le numerose attività ed attrazioni preparate per l’occasione. Infatti, musica, spettacoli, visite guidate, escursioni naturalistiche e laboratori del gusto, animeranno le tre giornate agerolesi, permettendo ai partecipanti di scoprire il tradizionale spirito folkloristico agerolese e le meraviglie della città. La musica sarà il collante della tre giorni grazie ai balli e canti popolari della nostra terra a cura di Salvatore Devivo e la Paranza Madonna di Bagni e del “Gruppo Corecorde”, alle esibizioni del gruppo folkloristico Città di Agerola, al Concerto Bandistico della “Grande Orchestra di Fiati Lirico-Sinfonica Città di Martina Franca, e al grande concerto finale con Franco Ricciardi che si svolgerà lunedì 5 agosto a conclusione dell’evento anticipando i tradizionali fuochi pirotecnici che illumineranno la notte agerolese. Agerola è un incantevole comune situato sui monti Lattari, a metà tra cielo e mare, che affaccia sul vicinissimo e affascinante tratto di mare compreso tra la Costiera Amalfitana e la Costiera Sorrentina. Un luogo in cui la tradizione e la natura hanno ancora radici profonde e salde, dove il bello e il buono della regione Campania trova massima espressione di sé.

Partecipare a FiordilatteFIORDIFESTA significa avere la possibilità d’immergersi per qualche giorno in un mondo di gusto, cultura, bellezza e sapori difficile da dimenticare. Ampio spazio parcheggio e sosta camper.

4 agosto 2019 LA FESTA DI SAN DOMENICO ore 6.00 Concerto all’Alba con ENARMONICI Sara Rispoli (violino) – Simone Mingo (flauto) Musiche di Bach e Telemann

Da 25 anni sulla “bocca” di tutti… è con questo slogan che la Sagra del Riavulillo celebra la sua tanto attesa venticinquesima edizione. Più di un quarto di secolo trascorso a coltivare la passione per il #Riavulillo, ovvero il piccolo caciocavallo ripieno con olive piccanti che viene messo sui carboni ardenti per esaltarne ancora di più il sapore.

Per suggellare quest’intramontabile appuntamento, siete tutti invitati ad Arola di Vico Equense, dal 4 al 6 agosto, per vivere assieme delle magiche serate che saranno allietate, oltre che dagli aromi locali, anche da intrattenimenti canori. Il divertimento inizierà alle ore 20.00 con musica dal vivo, un bicchiere di buon vino paesano, l’immancabile scioglievolezza del provolone piccante e tante altre sorprese.

E allora cosa state aspettando? Perché la #SagradelRiavulillo è già sulla bocca di tutti!

l Comune di Scala presenta Sound Trek percorsi tra musica e natura.

LA STORIA E I LUOGHI DI S.ALFONSO A SCALA

Il 4 Agosto altro doppio appuntamento:

La storia e i luoghi di S. Alfonso a Scala, rievocazione storica e musicale delle tappe più importanti della sua permanenza a Scala.

Un narratore ci accompagnerà dapprima a S. Maria dei Monti alle 8:00 per rivivere il ricordo dell’arrivo di Alfonso proprio in quel luogo magico e tanto importante nel percorso spirituale del santo. A rendere più affascinante il viaggio nella memoria un concerto con musiche e strumenti della tradizione. Basterebbero due titoli alfonsiani: “Quanno nascette ninno”, “Tu scendi dalle stelle” per capire che siamo di fronte ad un autore conosciuto in tutto il mondo.

La sera poi dalle 20:00, il viaggio continua nel centro storico in altri luoghi fondamentali.

Il monastero, Casa Anastasio, la Cripta del Crocifisso, la Grotta.. altri racconti di una vita intensa e piena piena di colpi di scena. Un percorso altrettanto ricca di bellissime composizioni, alcune davvero straordinarie.

Servizio Trekking: partenza ore 5:30 da Piazza S. Caterina con guida autorizzata (percorso ad anello)

Durata 2 ore circa, dislivello 600 mt. Percorso media difficoltà

Info 3397085419Servizio navetta: partenza ore 5:00 da Piazza Municipio. Ad Agerola servizio Jeep fino a località Acqua vrecciaro per poi proseguire a piedi (durata 30 min. circa percorso facile) fino a S. Maria dei Monti.

Info 3667340911 Servizio pernottamento al Rifugio o in tenda a S. Maria dei Monti Info 3518960474

Il prof. Renato Esposito, esperto di storia caprese sarà lo speciale narratore, con il musicista e compositore Al Martino, che con le sue dolci note ci accompagnerà nel romantico giro intorno all’Isola “All’alba di un mito” alle prime luci del mattino.

I segreti, le leggende, le stravaganze e le curiosità che hanno attratto e legato tanti allo “scoglio” lasciando aneddoti, storie e passioni. Tutto questo si racconterà durante il suggestivo “tour” intorno all’Isola lasciandosi trasportare dal silenzio, dalle onde del mare, dalla leggera brezza del mattino, dai racconti e dalle piacevoli note lasciate andare nel vento.

3 | 4 AGOSTO

▪️TONNARA MARIA ANTONIETTA

c/o Porto Marittimo | imbarco ore 21

Gaspare Balsamo

EPICA FERA cunti da Horcynus Orca

di e con Gaspare Balsamo

canto e tamburi Francesco Salvadore

Epica Fera è una riscrittura/cunto (arcaica forma di racconto in dialetto siciliano) di alcune parti del romanzo “Horcynus Orca” di Stefano D’Arrigo.

Racconta il tema continuo e ricorrente di tutto il romanzo: lo scontro/incontro tra la fera (il delfino) e la comunità dei pescatori (i cariddoti/pellisquadra), co-protagonisti del romanzo.

Cunti che girano tutti intorno a tale tema.

Il Mare dei due mari, lo Scill’e Cariddi, lo Stretto di Messina è il campo di battaglia degli eserciti che, schierati l’uno in fronte all’altro, si scrutano come tori inferociti, pronti a perpetrare la battaglia infinita tra bene e male, alto e basso, lingua e dialetto, patruni e sutta, fera e delfino.

I codici linguistici e la matrice espressiva dello spettacolo sono l’oralità e la scrittura, il teatro e la musica popolare e la narrazione epica che, mescolati, caratterizzano un costante controcanto tra tragico e comico. I riferimenti e i richiami stilistici, dal punto di vista della rappresentazione, provengono dalla tradizione dell’Opera dei pupi e del Cunto.