EVENTI DELLE DUE COSTIERE DI VENERDI 16 AGOSTO 2019

La Compagnia Soleluna porta nel mondo e nel presente i suoni, i ritmi, le danze, il fuoco e la passione della tradizione musicale dell’Italia meridionale.

Tammurriate, Pizziche e Tarantelle si vestono di nuovi colori attraverso i brani inediti della Compagnia, testimoniando il fuoco inestinguibile che scorre nelle vene di tutti i “popoli del sud” su tutto il pianeta, al di là del tempo e dello spazio. on stage: Lina del Gaudio – voice Yuri Corace – voice Antonio Piccolo -percussioni Nestor Aiello -basso acustico Gian Paolo Costantini chitarre Enzo De Quattro – fisarmonica Raffaella Vacca -danzatrice

NEXT SHOWS WILL BE WEDNESDAY AUGUST 14 AND FRIDAY AUGUST 16TH AT 9.00 pm.

WE WAIT FOR YOU!

L’ 11° Concorso internazionale “F. Provenzale” si svolgerà a Napoli dal 27 al 29 settembre 2019, presso la sede del Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini, in via Santa Caterina da Siena 38.