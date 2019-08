Eventi delle due costiere di sabato 24 agosto 2019

La nostra Penisola Sorrentina e la nostra Costiera Amalfitana sono sempre ricche di tantissimi eventi imperdibili. Da Vico Equense a Massa Lubrense e da Positano a Vietri sul Mare gli appuntamenti di questa giornata sono tanti e di tutti i tipi: eventi culturali, eventi gastronomici, eventi musicali… Tutto quello che cerchi è su Positanonews, il primo giornale online delle costiere più belle del mondo che da oltre 15 anni segue la cronaca locale e le storie di voi lettori, che siete la parte più importante!

Qui di seguito gli eventi più pertinenti della giornata. Per scoprire tutti gli eventi proposti da Positanonews clicca sulla nostra sezione EVENTI

Inizierà a Positano,oggi, sabato 24 agosto, in Piazza dei Racconti, la prima tournée italiana di Pipo Romero, tra i più singolari interpreti di chitarra acustica. Presenterà il suo nuovo album, Ideario. Sul palco con lui, Alexis Lefèvre al violino, e Israel Katumba alle percussioni.

Amalfi ingresso gratuito per Musical negli arsenali

Il #SorrentoPride vuole essere anche un’occasione per aumentare la sensibilità verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Per preservare la bellezza del nostro territorio abbiamo organizzato una challenge di pulizia e un workshop con aperitivo per riflettere su questi temi.

Ritrovo ore 16:45 presso il parcheggio del Capo di Sorrento.RIngraziamo di cuore per la collaborazione il Comune di Sorrento, la Guardia Costiera, Penisola Verde, Area MArina Protetta – Punta Campanella, Marevivo Sorrento – Penisola Sorrentina e il Lido La Solara.—————————————————————————————–

PROGRAMMA:

– ore 16:45) Ritrovo presso il parcheggio del Capo di Sorrento, distribuzione dei materiali per la pulizia e spiegazione del challenge.

– ore 17:00) Trash Challenge

– ore 18:30) Raccolta rifiuti e inizio aperitivo/workshop presso il lido “La Solara” (dopo il ponte di legno).Durante l’aperitivo la dottoressa Flavia Zonker Occhibove (PHD in Ecoepidemiologia e esperta di Sostenibilità, lavora presso il CEH – Center for Ecology and Hydrology, Natural Environment Reaserch Council) condurrà un workshop sull’inquinamento marino, la biodegradabilità, la tossicità dei diversi rifiuti e le microplastiche.—————————————————————————————–

RACCOMANDAZIONI:

– L’evento è sconsigliato ai bambini, per la presenza di rocce e scogli;

– Presentarsi con scarpe da ginnastica chiuse;

scarpe chiuse

– Ricordare il cappello, l’acqua e la protezione solare.Vi aspettiamo!