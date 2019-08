Eventi delle due Costiere di mercoledi 14 agosto 2019

L’Orchestra Sinfonica Claudio Abbado di Salerno, diretta dal Maestro Ivan Antonio, è in piazza Duomo per il tradizionale concerto dell’estate amalfitana, mercoledì 14 agosto 2019 alle ore 21.15. Ad ingresso gratuito.

Uno dei complessi sinfonici campani più prestigiosi d’Italia delizierà il pubblico con i celebri capolavori della musica lirico sinfonico e della Canzone Napoletana. Ormai è immancabile, per la gioia dei turisti che diventano parte del concerto battendo il tempo con le mani e cantandola accompagnando l’orchestra, la gran conclusione con il classicissimo ‘O Sole Mio. Il Gran Concerto di Ferragosto rientra nel cartellone estivo di eventi promossi dall’Amministrazione Comunale di Amalfi