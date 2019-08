EVENTI DELLE DUE COSTIERE DI LUNEDI 26 AGOSTO 2019

Eventi sempre, tra cultura e relax! c’è comunque qualcosa da scegliere e partecipare. Per gli appassionati di storia patria segnaliamo il libro di Scala sul fondo Mansi. Per i musicofili segnaliamo JAZZ IN CAPRI, che inizia oggi e si protrae per tre giorni, nei giardini della flora Caprense. La chicca per gli appassionati di musica italiana degli anni 70-80 è il concerto gratuito dei Nomadi a Sparanise Caserta. Ma le graffe di Maruzzella al Borgo di Marina di Cassano con musica di Gianni Iaccarino sono sempre una squisitezza.

Con il patrocinio del Comune di Scala, questo pomeriggio alle ore 18.00 nella Chiesa di San Pietro in Campoleone, incontro di studio e presentazione del volume “L’ Araldica nel Fondo Mansi”.

Corso di Ceramica Raku a cura di Teresa Coccurullo

dal 26 al 30 AGOSTO

Laboratorio in 5 lezioni pratiche, aperto a tutti.

PRIMO APPUNTAMENTO: Lunedì 26 AGOSTO ore 18:00, presso la Proloco di Massa Lubrense.

Possibilità di flessibilità di orario a seconda della disponibilità dei partecipanti.

Il quartetto Saxofollia una delle realtà cameristiche più attive e riconosciute in Italia è una delle grandi novità del festival. Tutti i brani proposti sono composizioni e arrangiamenti originali concepiti appositamente per mettere in risalto le differenti caratteristiche dei singoli musicisti. Il 27 Agosto il quartetto presenterà alle 19:00, nella chiesa di Santo Stefano, presso la storica piazzetta , “Diffusion” , un omaggio ad alcuni dei più grandi artisti della storia della musica jazz, da George Gershwin a Bill Evans per concludere con uno dei più famosi artisti italiani, Bruno Martino. Durante il concerto si potranno rivivere le magiche atmosfere sonore dalla Swing Era degli anni ’30 fino al periodo d’oro dei club della 52° strada.

Piazza Pozzo Nuovo Sparanise (CE) Inizio ore 21.30 INGRESSO GRATUITO INFO:

I Nomadi 0522.934906 – 335.327103 – 338.5347199 | info@nomadi.it – elima@nomadi.it

Nomadi Brothers Official FC 339.7130100 – nomadi@nomadi.it