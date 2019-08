EVENTI DELLE DUE COSTIERE DI LUNEDI 19 AGOSTO 2019

I nostri consigli per serate estive all’insegna del relax e del divertimento.

La Notte dei Bambini Con Artisti di Strada a Marina di Cassano. L’ospitalità e l’attivismo di Maurizio Ercolano, supportato dal Comune di Piano, non ha limiti, e offre serate speciali a chi vuole godere del mare di sera.

teatro all’oasi di Sant’Agnello Stasera ospita una compagnia teatrale di Paestum, ingresso gratuito, da non perdere.

A villa Fiorentino l’orchestra Pino Daniele e per il popolo delle sagre stasera apre a Preazzano la sagra della melenzana. L’Africana è l’Africana, per i ragazzi di un tempo e per quelli di oggi, spettacolo e divertimento assicurato. Non dimenticare lo yoga alle 19.30 alla regina Giovanna. La Corale Santa Maria del lauro si esibisce a Massa Lubrense a palazzo vespoli.

Il 19 agosto 2019 ore 21.30, a SORRENTO (NA) per il nostro concerto:

di Michele Simonelli e Paolo Raffone

Vi aspettiamo in tanti!!!

————Special Guests

Ernesto Vitolo

Rosario Jermano

Antonio Onorato

Marco Zurzolo

Roberto Giangrande

Donatella Brighel

——-Partecipazione straordinaria

Viviana&Serena (Ebbanesis)

Raffaele Esposito (attore)

————Organico musicale