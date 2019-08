EVENTI DELLE DUE COSTIERE DI LUNEDI 12 AGOSTO 2019

“Soiree Musicale” della banda musicale Città di Massalubrense – un viaggio con la musica partendo dalle Marce Sinfoniche del repertorio classico delle formazioni musicali del sud Italia, passando per il Melodramma con il coro dal Nabucco alla Marcia Trionfale dell’opera Aida di Giuseppe Verdi. Il tutto concluso con un omaggio a due grandi compositori contemporanei Ennio Morricone e Nicola Piovani ed ovviamente anche uno spaccato dedicato ai classici della canzone Partenopea.

Quest’anno la scialuppa del Dub on the Tops mette a bordo tutti insieme: vent’anni di ruggamuffin militante, roots dub e fresh reggae vibes verso la vetta del monte Faito.

Da quei corsari di vecchio corso dei Torreggae,

ai bucanieri appena svezzati dei Rude Brothers, passando per i ritmi filibustieri di Skat Busted, il Dub on the Tops si prepara alle onde della Monte Faito edition.