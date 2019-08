Eventi delle due costiere di domenica 11 agosto 2019

Notte di San Lorenzo, tra menù, sagre o concerti, tanti concerti. Ovunque siate, ovunque andrete, occhi al cielo, che la fortuna e in quel guizzo, rapido , veloce fulmineo.

Rosy Bar Corso Reginna 24/26, 84010 Maiori È la summer edition dell’appuntamento spritzante per gli amici del Rosy Bar. Si continua il tour di Agosto con un party arancioso, divertente e ricco di baldoria! In consolle I Baldoria

Nei bicchieri Aperol Spritz Sui volti… sorrisi! Non mancare e ricorda.. bevi responsabilmente!

pin Peter’s marina piccola sorrento 081 8781879, 80067 Sorrento

Domenica ci vediamo al tramonto con:

Riccardo Villari violino

Dario De Luca chitarra

Gianfranco Coppola contrabbasso

“Satchmo” era il sopranome di Louis Armstrong, coniato a Londra nel ’32 dall’editore di una rivista, poi anche titolo di un album del grande musicista della Louisiana.

Il sound di questo trio , equilibratamente in bilico tra cadenze swing e sonorità manouche, sulle orme del grande chitarrista Django Reinhardt, spazia tra rivisitazioni di evergreen del genere e alcuni inediti.

I tre performers, grazie alla loro abilità e a un rodato interplay, daranno vita ad ambientazioni gypsy, ritmi tzigani ed echi musicali anni ’30, fondendo l’antica tradizione zingara del ceppo dei Manouche con il jazz americano.

Il frutto di quest’unione è una felice ed eterogenea miscela che coniuga sonorità e creatività espressiva dello swing con il filone musicale del valse musette francese, insieme a virtuosismo e improvvisazione tzigani.

La piacevolezza dell’ascolto e la ritmica coinvolgente rendono fruibili questi pezzi, che si rivolgono a un pubblico ampio, scortato in ‘scenografie’ sonore che oltrepassano barriere di luoghi e tempi e che, partendo dall’originaria cultura nomade Sinti, su questa innestano influenze della tradizione jazz made in USA e l’eclettismo artistico francese d’inizio ‘900.

volgeremo questa serata all’insegna della PIZZA e del DIVERTIMENTO!

Una serata il cui scopo è di stare insieme, divertire e divertirsi insieme!

Mangeremo, balleremo e ci divertiremo!

La serata sarà animata da GIUSEPPE D’ANIELLO che ci intratterrà con balli latino americani!

Il ricavato sarà devoluto a sostegno degli interventi di cura e manutenzione della Chiesa Parrocchiale.

Sembra ieri eppure siamo già giunti alla quinta edizione del Faito Doc Camp, l’area campeggio (spartana) organizzata e gestita da Gli amici della Filangieri come sito di accoglienza per i partecipanti al Faito doc Festival, uno spazio immerso nella bellezza del Monte Faito dove i visitatori del festival potranno trovare ospitalità e divertimento.

Dal 19 luglio all’11 agosto, dal venerdì alla domenica, da mezzodì a mezzanotte!

Vi aspettiamo in tanti per la prima tappa del Pessoa Luna Park, il luna park per giovani adulti.

RICICLO – INNOVAZIONE – MUSICA – ARTE – CINEMA – LABORATORI – FOOD – SHOP

Angri – Piazza Crocifisso, parcheggio comunale