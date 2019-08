EVENTI DELLE DUE COSTIERE DEL 17 AGOSTO 2019

Un sabato ricco di appuntamenti sulle due costiere più belle del mondo: la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina.

Partiremo da Sant’Agata sui Due Golfi, raggiungeremo il piccolo paese di Torca e da lì inizieremo il sentiero insieme a una guida ambientale AIGAE, che ci condurrà alla scoperta del versante meridionale della Penisola tra Monticello e Colli di Fontanelle.

Saliremo il promontorio del Pizzetiello, a 490 m di altezza e a tre km da Li Galli, passando tra ulivi e macchia mediterranea, mentre lo sguardo si perderà tra Praiano e i Faraglioni. Da questa altezza, quando il tempo è favorevole, è possibile vedere anche Punta Licosa.

Qui, su questo bellissimo balcone naturale, faremo un aperitivo panoramico al tramonto.

INDICAZIONI

– Difficoltà: sentiero di media difficoltà per la presenza di diverse salite (Difficoltà E). Il tratto di scalata del Pizzetiello è il più impegnativo perché tutto in salita con gradoni di roccia.

– Durata: il percorso dura 4 ore e mezza circa con le soste

– Lunghezza: 4 km

– Dislivello: 300 m

– Cosa indossare: scarpe da trekking o da ginnastica con fondo scolpito

– Cosa portare: acqua in abbondanza

– Sconsigliato a: chi soffre di vertigini ; bambini

– Non ci sono punti di ristoro né toilette durante il percorso

– A Sant’Agata non ci sono problemi di parcheggio, ma si paga il ticket

– L’escursione è organizzata e svolta da una guida AIGAE

