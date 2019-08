Eventi costiere martedi 20 agosto 2019. Sagra Preazzano a Positano Dirty six, Agerola, Minori e Sorrento

I suggerimenti di Positanonews per un giorno di mezza estate sono rivolti dai più piccoli ai nottambuli consumati. Dal raffinato concerto di Ravello con l’orchestra Salernitana, al fresco della limonaia dell’Hotel Syrene di Capri per il libro di Garofano. Per il popolo delle sagre segnaliamo di anticiparsi sull’orario di Preazzano della melenzana a Vico Equense per non incorrere nel traffico festaiolo e caotico. Andar per mostre in agenda oggi abbiamo la Mostra su Matisse a Villa Fiorentino, Arte nei Portoni e Sogni a Palazzo Mezzacapo di Maiori. Si balla a bordo piscina o sul mare alla Lisca e all’Africana a Praiano che oggi le donne non pagano l’ingresso, poi al Music on the Rocks a Positano

AGEROLA

Ore 21.00, Bomerano- Piazza Paolo Capasso

CONSIGLIA LICCIARDI in CLASSICA NAPOLETANA

Agerola sui Sentieri degli dei Dei – Festival dell’Alta Costiera Amalfitana

CETARA

Ore 19.30, Piazzetta Torre

VIETRI SUL MARE, LA PORTA DELLA COSTIERA

Presentazione del libro di Avv. Costantino Montesanto

A seguire

MUSICA CON I POSTEGGIATORI ABUSIVI

CONCA DEI MARINI

Ore 21.00, Teatro all’aperto

LA FORTUNA CON L’EFFE MAIUSCOLA commedia e a seguire degustazione

Santarosa Conca Festival 2019

Info comuneconcadeimarini@gmail.com ph 089 831301 int.4

MINORI

Ore 21.30, Largo Solaio dei Pastai

RINT’OH-ME DUO FISARMONICA E TUBA

XXV edizione Rassegna “Largo Solaio dei Pastai”

POSITANO

Ore 21.00, Piazzetta dei Racconti

DIRTY SIX

Rassegna musicale Incanto Acustico

A cura dell’Associazione culturale QuattroQ-arti

RAVELLO

Ore 19.30, Belvedere di Villa Rufolo

ORCHESTRA FILARMONICA SALERNITANA ‘GIUSEPPE VERDI’

Musiche di Listz, Chausson, Sgambati, Sarasate

Ingresso a pagamento

67^edizione Ravello Festival / Orchestra Italia

TRAMONTI

Ore 21.00, Piazza Polvica

30 E NON MOSTRARLI! Commedia brillante in due atti

Associazione Tramonti Nuovi Orizzonti

Frazione Campinola

SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO

VIETRI SUL MARE

Ore 21.00, Villa Comunale

ONCE UPON A TIME

Saranno Vietresi-Arte in Movimento

Info f Saranno Vietresi-Arte in Movimento ph 3381618633

Art Children Party Pittura “En Plein Air”

Il nostro attesissimo evento di pittura “en plein air” arriva in uno dei belvedere più belli al mondo; dipingeremo ad alta quota la fantastica cornice di Amalfi davanti al tramonto. Non ci sarà alcun limite alla fantasia e soprattutto non mancherà la bellezza da plasmare sulla propria tela. Sono consigliati abiti adatti ai piccoli pittori

Martedi 20 agosto alle 20,30, a Villa Fondi sarà proiettato, nell’ambito del ciclo “Incontri al buio …sotto le stelle“, il film commedia “L’effetto acquatico. Un colpo di fulmine a prima svista” (Francia-Islanda 2015) e interverrà quale ospite d’onore una grande anima di Piano di Sorrento, l’avvocato, ambientalista e poeta-scrittore Augusto Maresca.

Martedì 20 agosto, alle ore 19.00, nella suggestiva cornice della Limonaia dell’Hotel Syrene, sarà presentato il nuovo libro del giornalista caprese Luciano Garofano, “Un’Altra Capri, Storie Vere, Miti e Intrighi Isolani”, edito dalla Promediacom con la prefazione del prof. Renato Esposito. Interverranno Marino Lembo, Sindaco della Città di Capri, Renato Esposito, storico, Federico Guiscardo, esperto dell’isola di Capri e Luigi Molino, editore.

Modererà l’incontro il giornalista Mariano Della Corte. Luciano Garofano, già autore di “Spadaro, il mito meglio riuscito di Capri, dopo Tiberio” (2007) e di “Capri in Etichetta” (2018), ha voluto raccogliere in questa pubblicazione gli articoli più significativi che ha scritto su alcune storie, spesso inedite e curiose, su alcuni intriganti spaccati di colore e su certi personaggi che, tra Ottocento e Novecento, hanno popolato l’Isola divenuta, a fronte delle sue frequentazioni, inquietante polo magnetico dell’Universo. Un’Isola che da secoli custodisce gelosa, nasconde, storie e segreti e dove ogni pietra narra una storia, testimonia una memoria millenaria.

“Capri ha sempre fabbricato Miti, tra esagerazioni e realtà” – dice Luciano Garofano – “Una costante sull’Isola, senza scomodare quello del vecchio e canuto Imperatore Tiberio, nel rincorrersi delle stagioni attraverso i modi e le mode di vivere i suoi mutamenti, i suoi ritmi, regolati al di fuori delle leggi del resto del Mondo. Uomini e donne fattisi Mito loro stessi, indispensabili a Capri come Capri lo era ai personaggi che interpretavano, indossando una maschera di tipo pirandelliano, appiccicatagli addosso da chi li aveva eletti a rappresentare quel Mito. Personaggi dai destini più disparati, stravaganti e spregiudicati dandies, uomini eleganti e donne fatali dalla ambigua sessualità che avevano trovato nell’Isola una sorta di zona franca, coacervo di intrighi e pettegolezzi, di passioni ambigue e debolezze umane, facendone il loro luogo di appartenenza, dove dare sfogo alla voglia di esibizionismo e di stranezze, di eccessi e di passioni proibite, spesso alimentando veri e propri scandali che hanno segnato le pagine più scottanti del Mito infinito di Capri”. Scorrendo il libro, come ha scritto nella prefazione il prof. Renato Esposito, pagina dopo pagina si ha l’impressione di fare un viaggio che dura Duemila anni con destinazione la “Zauberinsel”, l’isola fantastica. In conclusione “Un’Altra Capri” è quella che ognuno di noi avrebbe voluto vivere ma che può solo sognare attraverso le storie di chi ne ha costruito il Mito, nonostante tutto, ancora vivo oltre le sue mistificazioni, in una impari sfida verso un futuro di oblio.

“ Un’Altra Capri il Libro che apre un grande progetto di divulgazione legato alle origini del Mito di Capri” – dice Luigi Molino editore con la Promediacom del volume -” Ma sviluppato con le più innovative forme di comunicazione e di distribuzione, partendo proprio dal sito ufficiale del progetto: www.unaltracapri.it

Sulla scia dell’iniziativa del libro sospeso, con cui regaliamo gratuitamente un libro a tutti, vi proponiamo un evento sul lido Bagno Conte. Se ci venite a trovare vi regaliamo un bel libro da leggere prendendo il sole. Ogni giorno nella settimana dal 19 al 25 Agosto dalle 11:00 fino alla chiusura del lido.

Dopo aver girato il mondo accanto ad artisti di altissimo calibro Internazionale ed aver inciso per le maggiori labeljazz, frequentando i festival di tutto il mondo, i Dirty Six presentano un sound completamente innovativo, sotto la sapiente regia del pianista Claudio Filippini. Atmosfere jazz/funky contemporanee, in linea con le nuove tendenze groovy che si stanno facendo strada a partire da gruppi come Snarky Puppy: la parola d’ordine della band è “energia”. Un progetto costituito da grandi personalità che, con un repertorio di composizioni originali e standard, farà vibrare gli animi, con un suono

“sporco” e “cattivo”

I quattro artisti fondatori della Fabbrica dei Sogni sono i protagonisti della XI edizione di Arte nel Palazzo con la mostra “Sogni senza confini” a cura di Angelo Criscuoli (Bell’Arte) e Nello Arionte (Promuoviamoarte), patrocinata dalla Città di Maiori (Costa d’Amalfi) e dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello. Accomunati da una meravigliosa poetica onirica, declinata secondo stili e tecniche diverse, Luca Dall’Olio, Giancarlo Montuschi, Massimo Sansavini e Ciro Palumbo offrono con le loro raffinatissime opere esposte a Palazzo Mezzacapo una visione affascinate ed inedita di Napoli e della Costiera Amalfitana. Ispirati dalle peculiarità naturali ed antropiche di un contesto straordinario ed universalmente amato, essi hanno saputo creare capolavori densi di simboli e suggestioni, fondendo sapientemente realtà e fantasia, storia e mito, cultura e tradizione. Un autentico spettacolo per gli occhi ed un gioioso nutrimento per l’anima, in cui è possibile ritrovare richiami all’antica iconografia sacra dialoganti, come in una fiaba, con i valori estetici del filone metafisico, surreale e Pop internazionale.

Special guest di questa undicesima edizione della rassegna è Gala Moskvitina, pittrice ucraina di fama internazionale, nella sezione intitolata “Nature is Light”, dove l’immaginazione creativa dell’artista si fonde con la meditazione sull’universo visibile ed invisibile, esteriore ed interiore, corporeo ed incorporeo, in cui viene definitivamente superato il dualismo tra materia e luce, per approdare ad una visione olistica ed il più possibile oggettiva della realtà, in linea non solo con le antiche filosofie e religioni orientali, ma anche con gli assunti della moderna teoria quantistica. Il ritorno a Maiori di alcune importanti opere della fondatrice del “Laternative Realism” (da “luce” e “natura”) è stato possibile grazie alla collaborazione con la Arcane Art Private Foundation, che ha già promosso mostre di Gala in importanti sedi italiane ed internazionali. “L’Arte del Cuore” (così definita dalla critica) di Gala Moskvitina diventa per l’osservatore uno straordinario viatico per l’intuizione dell’essenza profonda delle cose e la pittura è lo strumento per materializzare la luce e rendere visibile l’intima armonia insita nella Natura, tanto nel micro quanto nel macrocosmo.

Un ulteriore ospite d’eccezione di questa ricchissima rassegna d’arte contemporanea è anche Marco Sciame, pittore ormai entrato nella piena maturità artistica del suo brillante percorso italiano ed internazionale. Una sala dello storico Palazzo Mezzacapo ospita, infatti, alcune raffinate opere recenti di questo eclettico e sorprendente tessitore di linee cromatiche, che riesce a miscelare con intelligenza e creatività arte e scienza, sogno e memorie, filosofia ed illusione, sentimenti ed aspettative, in una profonda ed affascinante analisi psicologica dell’homo technologicus del nostro tempo.

Un appuntamento variegato con la grande arte, quindi, per rinfrescarsi le idee e rigenerare lo spirito in questa calda estate in Costiera Amalfitana.

“Arte nel Palazzo” XI edizione

6 Luglio – 1 Settembre 2019

Palazzo Mezzacapo, Corso Reginna, 71 – Maiori (Sa)

Orari di apertura: 10.00 – 13.00 / 19.30 alle 23.30 (Lunedì chiuso)

Ingresso: gratuito

Promotori: Bell’Arte, Promuoviamoarte, Arcane Art Private Foundation

Patrocini: Comune di Maiori, Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello

Curatori: Angelo Criscuoli e Nello Arionte

Genere: collettiva d’arte contemporanea

Info mostra: +39 3405047106

www.quadribellarte.it

Facebook: Bell’Arte

Once Upon a Time è un musical per famiglie che appassionerà i più piccoli e divertirà i più grandi. Avete mai pensato di scappare dal tran tran quotidiano ed avventurarvi in un mondo di favola? Insieme ai personaggi delle fiabe più belle, ripercorreremo i momenti più emozionanti delle storie più amate. La compagnia dell’Arte nasce nel luglio del 2012 dalla passione per il teatro di un gruppo di giovani talenti salernitani (Federica Buonomo, Mauro Collina, Martina Iacovazzo e Valentina Tortora) che, guidati dalla costanza e dalla dedizione del direttore artistico Antonello Ronga, si propone l’ambizioso obiettivo di avvicinare i più piccoli (ma non solo) al mondo del teatro.

Ospite della Serata Elvis Esposito (“L’Amica Geniale”)

The magic in Positano, great cocktails, and the unique atmosphere of jazz.

Pasquale De Rosa – Piano Fabio Nunziata – Guitar Anna Soares – Voice

Martedì 20 Agosto 2019, Praiano – Costa d’Amalfi – Ladies Night – Africana Famous Club

Guest Dj: Aldivas Voice: Pepyx START: 00.00am FREE ENTRY FOR LADIES entro le: 01.00

martedì 20 agosto LELE BLADE show case @Lisca Club

Mamacita dice que soy Loco Por esto dinero vuolvo Loco …Martedì 20 Agosto in esclusiva alla Lisca Club.

opening 21:00 – closing 02:00 Special Trap Star Lelé Blade in Aperitif Pool Session, l’autore senza dubbio di uno dei dischi più ballati di questa estate 2019 …..LOCO……. …..l’evento che aspettavi…. resident dj Pio de Nicola