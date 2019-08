Estate da Vip per Positano e Capri. Ceramica Assunta e Scrigno di Brunella i preferiti dagli influencer e non solo . Capatina per Kylie Jenner e il rapper Travis Scott anche da Pezzi Pazzi per i vestiti per i bimbi, ma lì foto offlimits, e anche Positanonews che ha seguito in diretta l’arrivo dei Vip sulla propria pagina facebook , giusto per dimostrare chi è davvero sul territorio, non ha potuto niente. Una lunga sosta allo Scrigno di Brunella dei Casola , mentre Giovanni Carrassi della Ceramica Assunta, punto di riferimento per i Vip che arrivano in Costa d’ Amalfi, addirittura accompagnava i due. Insomma estate bollente per Capri e la Costiera Amalfitana.

Non si contano gli sbarchi vip e il via vai di yacht e motoscafi: a bordo, oltre alle «solite» star del cinema e le «solite» top model, iniziano ora ad esserci anche nuove categorie di star, come le influencer e gli youtuber che stanno mandando in pensione antiche categorie divistiche.

A tener banco in questi giorni a Positano, inseguita da fans e da ragazzine a cui non basta seguirla a distanza via sociale, è, ad esempio, Taylor Mega, «influencer» da circa due milioni di followers, almeno così certifica Instagram. Qui posta spesso immagini sexy, l’ultima in topless dalla Costa Smeralda, che sono tra i motivi del suo successo on line. Anche perché il suo fisico è mozzafiato, come dimostrano le foto scattate in Costiera in compagnia di Enrica Piamonte, reduce dalla casa del «Grande fratello».

Più discreta è la vacanza della coppia «sportiva» formata dalla tennista slovacca Dominika Cibulkova e il marito, campione di nuoto, lo slovacco Michal Navara, che si rilassano in costiera ma non rinunciano alla crociera in mare per bagnarsi nelle acque di Capri a bordo di un motoscafo. Le foto immortalano Dominika e Michal, lei piccola ma scattante e lui atletico palestrato, con i suoi muscoli coperti da tatuaggi.

Intanto, dopo aver lasciato Positano, ha calato l’ancora a Capri, all’esterno del porto di Marina Grande, il «Tranquility», super yacht lungo 91 metri con a bordo Kris Jenner con la figlia Kylie Jenner e il rapper Travis Scott, suo compagno. Kris, è la mamma di Kim Kardashian, oltre che di Kylie, anche lei protagonista del celebre reality show americano sulle Kardashian, e domani, San Lorenzo, notte delle stelle cadenti, festeggerà sull’isola i suoi primi 22 anni. Il lavoro per i paparazzi sembra essere garantito.