Chi non ha mai sognato di diventare una diva, immaginandosi nella Costa d’Amalfi della Dolce Vita? L’influencer brasiliana Eduarda Baima, durante il suo soggiorno sulla Divina ha dato sfogo alla propria creatività, diventando egli stessa protagonista di meravigliosi scatti tra Positano e Atrani.

La ventenne studentessa di moda, ha documentato le proprie vacanze tra veicoli d’epoca, gite in barca e le spiagge caratteristici ombrelloni, che donano sempre quel tocco di vivacità al paesaggio costiero: a completare il quadro è la radiosa bellezza sudamericana della social influencer di Recife, che su Instagram vanta oltre 300mila follower ed ha un canale Youtube.

Eduarda Baima è popolare soprattutto in Brasile, infatti in patria prende parte ad eventi dove promuove accessori e capi di moda. La bella carioca è seguita sui social nei suoi viaggi in giro per il mondo, e quest’estate dopo essere stata nella Capitale è giunta nel paese verticale dove ha apprezzato lo stile di vita e la cucina.