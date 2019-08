Eboli. Brutto tamponamento in loc. Campolongo: auto si ribalta

Questa notte è avvenuto un brutto incidente nella notte in località Campolongo, lungo la litoranea di Eboli.

La Fiat Panda, occupata da un uomo senza fissa dimora che utilizzava ilo veicolo per trascorrere la notte, era ferma lungo il ciglio della strada, allorquando sembra sia giunta un’altra autovettura tamponandola. L’impatto ha fatto si che la Panda si ribaltasse; l’uomo all’interno ha riportato diversi traumi. Intervenuti prontamente sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e l’ambulanza dell’Humanitas per soccorrere l’uomo ferito. Per fortuna, le condizioni dell’uomo non sono gravi: i medici hanno riscontrato una frattura al braccio.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da verificare.