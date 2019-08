Dries Mertens a Positano brinda alla nuova stagione calcistica con i cocktail energetici di Frank Formicola

Prima dell’inizio della stagione calcistica e, soprattutto, per rigenerarsi in virtù della prossime importanti partite che vede il Napoli giocare in trasferta contro la Fiorentina e la Juventus, Dries Mertens ha trascorso un po’ di tempo a Positano assieme alla sua compagna Kat. Durante il suo soggiorno in Costiera ha fatto tappa al Fly Lounge Bar, la terrazza a cielo aperto del ristorante “Rada”, e presso “La Scogliera”, l’accesso esclusivo al mare della celebre discoteca “Music on the Rocks”. Così l’attaccante del Napoli ha brindato alla nuova annata calcistica con la sua compagna e i numerosi fan che lo hanno riconosciuto sorseggiando i cocktail (rigorosamente analcolici) preparati al momento (con frutta di stagione e ingredienti multivitaminici e con proprietà antiossidanti) dal bar manager Frank Formicola. Tra questi un drink detox a base di ananas, sedano, cetrioli, curcuma, rosmarino, limone e tonic water, e un altro cocktail energizzante a base di frutti rossi, mango e zenzero.

Ph: Claudia Izzo