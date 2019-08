Dramma nel centro di Sorrento, ragazzo si lancia nel vuoto nel Vallone dei Mulini. E’ il secondo

Notte drammatica a Sorrento, un ragazzo si lancia nel vuoto nel Vallone dei Mulini, a pochi passi dalla centralissima Piazza Tasso. Il ragazzo è morto sul colpo per le ferite ricevute, per il recupero nella zona impervia è stato ncessario l’ntervento dei vigili del fuoco con le scale. Non sono state rese note le generalità, si tratterebbe di un lavoratore di un locale di Sorrento.

E’ il secondo caso in pochi anni in piazza Tasso.

A dopo per aggiornamenti