Il dottor Tartaglia, medico otorino, della tiroide e rinoallergologo, pronto per qualsiasi consulenza nel suo studio di Piano di Sorrento

Il dottor Tullio Tartaglia è uno dei medici più famosi e conosciuti della Campania . Medico otorino, della tiroide e rinoallergologo, esercita in molte zone della Penisola Sorrentina , quali Piano di Sorrento, Vico Equense, Sant’Agata e Capri. Dopo la laurea a Siena ha perfezionato gli studi e la pratica all’Università di Bordeaux in Francia, all’ospedale San Raffaele di Milano e a Pisa.

Per lui il paziente è una risorsa e la diagnosi è nel racconto. I suoi studi hanno inciso nei rapporti con essi, grazie all’ascolto, soprattutto. L’empatia per entrare in relazione e intraprendere un percorso terapeutico dove il medico e’ la figura di riferimento a cui affidarsi, non quella da cui difendersi.

Il dott. Tartaglia utilizza nuove tecnologie per effettuare controlli e visite otorino e tiroide come l’ endoscopia nasale e laringea, prick test, prove allergiche, ecografia tiroidea, agoaspirato, valutazione ormonale.

Nei suoi studi, si occupa anche dello studio del russamento, utilizzando, infatti, il polisonnigrafo, un apparecchio che si indossa di notte. I parametri che si ottengono permettono di stabilire la gravita’ dell’OSAS ovvero sindrome delle apnee notturne se trattabile con farmaci o con intervento di setto e turbinati del naso e palato.

Fondamentale per il dottor Tartaglia sostenere la medicina personalizza in quanto egli sostiene che i farmaci devono essere sempre più selezionati non solo in base alla patologia ma anche in base alle caratteristiche del paziente. La citologia nasale ad esempio permette di valutare il grado di allergia nasale del paziente per proporre una terapia il più possibile di precisione ovvero mirata.

Per qualsiasi appuntamento potete conttare il numero 331 291 72 25

Piano di Sorrento, Via S. Sergio n° 1