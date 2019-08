DONNA SCAPPA A PIEDI IN AUTOSTRADA A2 DOPO LITIGIO CON IL FIDANZATO

Un diverbio come tanti che poteva portare a conseguenze ben peggiori per una ragazza trovata a percorrere a piedi un tratto dell’Autostrada A2 del Mediterraneo. La donna, soccorsa da un meccanico di Atena Lucana, si trovava tra la stazione di servizio di Sala Consilina e l’uscita di Padula-Buonabitacoloin direzione Nord.

A scatenare la sconsiderata reazione sarebbe stato proprio un alterco con il fidanzato che avrebbe spinto la ragazza a scendere dal veicolo e incamminarsi per la carreggiata autostradale.

L’intervento del soccorritore, come riportato da Il Mattino, ha evitato che la malcapitata potesse ritrovarsi in situazioni ancor più pericolose. Sono intervenuti sul luogo anche agenti della Polizia Stradale allo scopo di chiarire le dinamiche della vicenda e rintracciare l’auto dell’uomo.

