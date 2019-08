Dagli ULTIMI AGGIORNAMENTI si prospetta una domenica con RINFORZO ANTICICLONICO e SOLE SPLENDENTE su gran parte d’Italia, ma con qualche TEMPORALE. Vediamo DOVE.

Nella giornata di domenica 4 Agosto l’ulteriore espansione di un’area anticiclonica riuscirà a garantire stabilità atmosferica su buona parte della Penisola e delle isole maggiori portandoci una bellissima giornata di sole con valori termici leggermente oltre le medie attese in questo periodo, in particolare al Sud. Nelle aree più interne di Sicilia e Sardegna sfioreremo i 40°C. Al Nord la colonnina di mercurio si fermerà ai 32°C a Milano e Bologna. Quindi caldo moderato, ma senza afa. Al Centro i valori termici massimi non supereranno i 34°C di Firenze, ma generalmente saranno sì estivi, ma non troppo elevati.

Nelle ore pomeridiane e serali l’ingresso di aria fresca e instabile sui settori alpini di Nord-Est potrà far innescare alcuni temporali non forti sulle Dolomiti bellunesi e Alpi Carniche in possibile locale estensione alle vicine alte pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Non è escluso che tali fenomeni siano accompagnati da grandine. Si rinnova dunque l’invito alla prudenza per chi si trovasse in queste località nelle escursioni in montagna. Un ultimo cenno alle località costiere dove si godrà di tanto sole e caldo moderato che sarà piacevolmente mitigato dalle brezze nelle ore più calde.