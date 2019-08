Il disagio del tarlo rumoroso

Molti dei comuni della costiera amalfitana e sorrentina, pur non essendo posizionati in aree metropolitane ad alta densità di traffico, sono pur sempre passaggio obbligato, in quanto posizionati lungo le principali arterie di collegamento stradale.

Le amministrazioni locali non disponendo di centraline di rilevamento fisse, presenti solo nelle grandi città, trovano giustificazione nel non prendere i dovuti provvedimenti ed adottare nuove soluzioni per attenuare i disagi di quanti abitano nei punti più vulnerabili del territorio.

Questi piccoli borghi, abituati alla rilassata tranquillità per quasi tutto l’anno, subiscono all’improvviso il disagio del rumore che aumenta in maniera esagerata in corrispondenza della stagione turistica, sia di giorno che di notte.

Come testimoniato dalla signora Pina Catellano, residente a Meta di Sorrento, in una lettera pubblicata su questo giornale, questa situazione può risultare fastidiosa, anche oltre il limite della tollerabilità.

Si può capire quanto questo disagio, a volte possa addirittura ledere il sistema nervoso, oltre al danno dovuto all’innegabile aumento dell’inquinamento atmosferico.

Le immissioni rumorose, specie se prolungate, è dimostrato che possano essere causa di danni alla salute, di riduzione della qualità della vita, sia di tipo esistenziale che di natura economica, come ad esempio la svalutazione del proprio immobile.

È vero anche che spesso il cittadino ha una notevole corresponsabilità rispetto a questi fenomeni, dovuta ad una sorta di immobilismo, motivato dalla vana attesa che qualcun altro si muova per primo.

Questo accade soprattutto al sud, e di regola proprio nei piccoli centri, dove essendo tutti amici e/o parenti, raramente si assiste alla messa in atto delle necessarie azioni di tutela dei propri diritti.

Nella fattispecie, presentare un esposto, il più circostanziato possibile al Comune, il quale dovrebbe incaricare l’organo tecnico (ARPA o Polizia municipale sezione ambientale) di eseguire i necessari rilievi del caso.

Se viene accertato il supero dei limiti ammissibili, il Comune è “tenuto” ad avviare il procedimento amministrativo, per ordinare all’Ente proprietario o gestore di eseguire gli interventi idonei per la mitigazione del rumore, o se la strada è di proprietà comunale, emanare direttamente idonea ordinanza.

In sostanza si tratta di presentare un esposto al Comune (il quale, ai sensi dell’art. 14 comma 2° della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447/95, esercita le funzioni amministrative relative al controllo dell’osservanza delle prescrizioni, attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse).

Descrivendo il disturbo, meglio se corredato anche da un rilevamento in sito, effettuato da tecnico abilitato, si chiede che l’Ente accerti se il rumore ecceda i limiti consentiti e adotti o faccia adottare i necessari rimedi: la posa di dissuasori, l’installazione di semafori intelligenti, la riduzione dei limiti di velocità, divieti della circolazione in determinati orari o di mezzi pesanti o se si tratta di fonti di rumore dovute ad affollamenti eccessivi di locali commerciali, i dovuti adeguamenti di insonorizzazione.