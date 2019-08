I Dirty Six, il grande jazz a Positano: che performance!

Positano (SA) – Ieri sera il primo appuntamento della rassegna musicale “Incanto Acustico”, organizzata dall’associazione musicale Quattro Quarti con la sapiente direzione artistica di Salvatore Cuccaro e dal Comune di Positano, si è aperta con il jazz del gruppo Dirty Six, che ha riscosso grande consenso da parte di un pubblico numeroso che ha assiepato entusiasta la cavea di Piazza dei Racconti. I Dirty Six al secolo: Claudio Filippini (tastiere), Daniele Scannapieco (sax), Lorenzo Tucci (batteria), Roberto Schiano (trombone), Gianfranco Campagnoli (tromba) e Tommaso Scannapieco (basso) si sono distinti in molte rassegne jazzistiche in Italia e all’estero, e singolarmente vantano collaborazioni con grandi nomi del settore, Mario Biondi, Stefano Bollani, Greg Hutchinson e Ira Coleman sono solo alcuni dei nomi che si leggono nei loro curriculum. I brani che ci hanno proposto ieri sera, cito a memoria “Waiting for D”, “Flying Horses”, “Andrà bene”, “Landscape”, “Malaga” sono stati caratterizzati da un forte impatto ritmico, e allo stesso tempo da una notevole connotazione melodica e cantabilità. Gli ascoltatori vengono sin dalle prime note coinvolti in un clima suggestivo e moderno in cui Jazz, R&B, Funky e contaminazioni Afro sono sapientemente combinate insieme dai sei musicisti che si sono esibiti spesso in assoli molto applauditi. Il risultato è stato uno spettacolo musicale che infonde energia senza mai stancare. Speriamo di poterli riascoltare dal vivo in altre occasioni sia qui a Positano sia in altre manifestazioni perché hanno dimostrato di essere interpreti di altissimo profilo. A questo punto non mi resta che ricordare il secondo evento della rassegna in programma il 23 agosto alle ore 21 in piazza Santa Croce a Nocelle, ci saranno gli Espresso Brass Quintet, il jazz cederà il posto alla musica classica, la qualità della musica, visti gli interpreti, rimane eccellente.

Luigi De Rosa