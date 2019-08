De Luca incontra i sindaci della Penisola sorrentina a Sant’Agnello. Trasporti e Ospedale Unico, è già campagna elettorale per la Regione Campania . Da Napoli a Sant’Agnello questa mattina il Governatore della Regione Campania ha incontrato gli amministratori di Vico Equense , Meta, Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense. Le foto sono significative, distante Tito, sentito troppo vicino a De Magistris ultimamente, per la Città Metropolitana, mentre molto vicino Gennaro Cinque , assessore ai lavori pubblici vicano e papabile per la candidatura , unico comune che non ha visto venire il sindaco, forse non a caso.

. Ieri la notizia dello stanziamento da parte del governo di 65 milioni per l’opera ed oggi i sindaci hanno iniziato il pressing sul governatore per avviare il prima possibile l’iter che possa portare all’esecuzione dei lavori dell’ospedale unico della Penisola sorrentina.

“Oggi abbiamo avuto come sindaci della penisola sorrentina un incontro con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per discutere di sanità e trasporti – spiega il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani -. Per quanto riguarda la sanità oltre a chiedere un impegno rapido e risolutivo per l’ospedale di Vico Equense e per l’attuale ospedale di Sorrento che versa in precarie condizioni dal punto di vista strutturale, di attrezzature, di personale e di figure apicali. Abbiamo inoltre chiesto per l’Ospedale Unico della Penisola Sorrentina che è previsto a Sant’Agnello di partire subito con la progettazione definitiva ed esecutiva in modo che ci sia una certezza e non possa essere definito solo uno spot pre elettorale.

Il presidente De Luca si è impegnato a definire un incontro con la struttura regionale di progettazione e i tecnici del nostro Comune entro settembre e ad avere un progetto esecutivo entro la primavera in modo da poter subito partire con la gara e cantierare l’opera che è fondamentale per il nostro territorio. Siamo fiduciosi e seguiremo con perseveranza e tenacia l’iter dell’opera – conclude Sagristani – sperando che per una volta parafrasando De Gasperi la politica non sia parole ma sia realizzare opere per il bene della nostra comunità e dei nostri cittadini”.