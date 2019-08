Un nuovo mezzo di soccorso in arrivo per il comitato Croce Rossa Italiana Costa Amalfitana. Presto l’ambulanza sarà consegnata ai volontari costieri, a rivelarlo è Daniela Volpe, Presidente del Comitato fino al 25 agosto. “Il mio ultimo atto da Presidente. Ora dovete solo inaugurarla e lavorarci”, questo è il suo messaggio affidato alla propria bacheca di Facebook, corredato da foto in cui si vede il mezzo nuovo di zecca. Daniela Volpe quest’oggi ha anche consegnato al personale medico e paramedico attivo sul territorio, i nuovi dispositivi di protezione individuale.

