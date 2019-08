Croce Rossa Costa d’Amalfi sotto choc, Daniela Volpe rassegna le dimissioni da Presidente del Comitato

La Croce Rossa Italiana Costiera Amalfitana rischia di rimanere con la presidenza vacante, infatti Daniela Volpe ha presentato le proprie dimissioni come Presidente del Comitato locale Costa d’Amalfi da Maiori, Ravello e Positano il riferimento è lei da 15 anni portata avanti con piglio deciso e onesto. Confermata nella sua carica nel 2016, Daniela Volpe, originaria di Portici, da anni si è prodigata per la Croce Rossa costiera, dove è stata eletta presidente già nel 2012. Attualmente nel comitato regionale Campania è delegato tecnico dell’area I, Obiettivo Strategico I, “Tutela e Protezione della Salute e della Vita”. Da Salerno a Napoli è molto conosciuta e stimata, le dimissioni in pieno agosto sono state uno choc, tanti commenti lo dimostrano, ma nessun comunicato, neanche delle stesse dimissioni. Sono 150 volontari da gestire con sedi a Positano, Praiano, Maiori e Vietri sul mare, logisticamente un lavoro enorme che lei affrontava stakanovista con la sua piccola auto “Esigenze familiari, ma resto fino al 25 agosto per non mettere in difficoltà nessuno. Faremo un comunicato quando il nazionale decidera’ il sostituto”, dice a Positanonews Ci dispiace e le auguriamo ogni bene