Crisi di Governo, Conte-Bis per l’alleanza giallorossa M5S-PD, 25 anni fà Grillo a Ravello con il VEP che predisse il Movimento

Crisi di Governo, in questo momento Giuseppe Conte si trova al Quirinale, per ricevere da Mattarella l’incarico-bis di formare il governo giallorosso nato dall’alleanza tra il Movimento 5 stelle ed il Partito democratico. I nodi ora riguardano, più che il programma, i ruoli e il consenso interno, a cominciare dall’incarico di Di Maio e dal voto sulla piattaforma Rousseau, ora si procederà alle consultazioni per esplorare la strada di questo ‘nuovo’ governo.

Una curiosità, proprio 25 anni fà, il 28 agosto 1994, Grillo fece uno spettacolo a Ravello, e Raffaele Di Martino il VEP lo accolse con in suoi famosi cartelli, ed in un certo senso predisse la nascita del Movimento 5S, come riportamo in foto.