Cresce l’entusiasmo per il San Vito Positano, Vito Palumbo torna a “casa”. Oggi la firma davanti al presidente Guida e al dirigente Marfè. Siamo ad agosto, ma i dirigenti della squadra della costiera amalfitana stanno recuperando alla grande il tempo perduto puntando al territorio. Un grande ritorno oggi con la firma di Vito Palumbo nella squadra giallorossa fra i pali avremo sicurezza, ma sopratutto un positanese che viene dSant Agnello promotion.. squadra che ha vinto i play off di prima categoria … le chiamavano emozioni, quelle che si stan vivendo con lo spirito di amare il territorio .. L’altro ieri altro incontro top secret per il direttore sportivo, ovviamente vi terremo aggiornati. Forza San Vito