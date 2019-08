CRESCE LA FAMIGLIA ROSSONERA: TONY MASSA NUOVO RESPONSABILE AREA MARKETING

Nuovo ingresso nell’area comunicazione e marketing del club

sorrentino. Dall’alto dell’esperienza maturata con diverse aziende del

territorio, Tony Massa è già al lavoro per occuparsi dei rapporti con

gli sponsor del Sorrento e di tutte le relative dinamiche commerciali.

“Il Sorrento Calcio è un’istituzione in Penisola sorrentina e sono

orgoglioso di poter dare il mio contributo professionale per la sua

continua crescita anche fuori dal rettangolo di gioco – il commento

della new-entry rossonera -. Il brand Sorrento è sinonimo di qualità,

bellezza ed eccellenza rinomato a livello internazionale e può far da

volano anche per le sorti in ambito calcistico. Affiancare la propria

azienda alla squadra della costiera sarà un onore ed un motivo di

orgoglio per le realtà imprenditoriali locali e nazionali”.

Intanto, la squadra di mister Maiuri è ormai pronta al debutto

stagione: domenica è attesa dal Giugliano, al “Vallefuoco” di Mugnano

ore 17, per il turno preliminare di Coppa Italia Serie D. In virtù

dell’indisponibilità dello stadio “Italia” di Sorrento, impegnato dai

lavori di sostituzione del manto sintetico, la compagine rossonera sta

disputando gli allenamenti presso l’impianto comunale di Sant’Agnello.

Il presidente Cappiello, a nome di tutta la dirigenza del club

rossonero, ringrazia il sindaco e l’amministrazione comunale di

Sant’Agnello per la sensibilità dimostrata.