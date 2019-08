Anche il famosissimo rapper statunitense Travis Scott ha scelto la Costiera Amalfitana per passare le sue vacanze. L’autore di hit come “Goosebumps” e “SICKO MODE” è stato immortalato dalla nostra redazione mentre passeggiava per alcuni negozi di Positano insieme alla bellissima compagna Kylie Jenner e la piccola figlia Stormi. La bella Kylie, che attualmente detiene il record della più giovane miliardaria in assoluto, compie 22 anni il prossimo 10 agosto e il rapper ha voluto portarla in Costiera per passare questo giorno importante. Ancora una volta le celebrità internazionali scelgono i nostri territori per passare le vacanze.

Travis Scott ha pubblicato il suo primo progetto ufficiale, un mixtape intitolato Owl Pharaoh, il 21 maggio 2013. Lo stile di Scott è stato paragonato a quello del suo mentore artistico, Kanye West. Nei suoi brani fa un uso pesante degli effetti di manipolazione audio come Auto-Tune e delay, influenzato principalmente dai produttori Mike Dean e Alex Tumay.

Il 1º febbraio 2018 è nata la sua prima figlia, Stormi, avuta dalla relazione con Kylie Jenner, modella e showgirl, nonché sorellastra delle sorelle Kardashian. A soli 21 anni è diventata la quarta under 30 più ricca al mondo alle spalle di Gustav Magnar Witzøe, Alexandra Andresen e Katharina Andresen.