Arriva anche il noto attore londinese Edward John David Redmayne, meglio noto come Eddie Redmayne a Positano. Quest’ultimo è arrivato in Costiera alcuni giorni fa e ha fatto tappa anche a Cetara.

Il suo esordio cinematografico, ricordiamo, risale al 2006 con il film Symbiosis – Uniti per la morte. Ha ottenuto il riconoscimento con i suoi ruoli in The Good Shepherd, Savage Grace, Elizabeth: The Golden Age, Marilyn e venendo lodato per le sue doti canore per Les Misérables. Attivo anche in campo teatrale, nel 2010 vince un Tony Award e un Olivier Award per il suo ruolo nel dramma Red.

La sua interpretazione di Stephen Hawking nel film biografico La teoria del tutto ha ricevuto il plauso della critica, portandolo alla vittoria del Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico, del BAFTA al miglior attore protagonista e uno Screen Actors Guild Award nella medesima categoria. Per lo stesso film, ai Premi Oscar 2015 si aggiudica la statuetta come miglior attore protagonista. L’anno successivo ha ottenuto il medesimo successo interpretando il suo ruolo di Lili Elbe in The Danish Girl, da cui riceve numerose nomination, tra cui quella per l’Oscar come miglior attore. Nel 2016 interpreta, per la prima volta, il ruolo di Newt Scamander nel film Animali fantastici e dove trovarli.