Costiera Amalfitana. Viabilità: Tolleranza zero e presidi per tutto il periodo del ferragosto

COMUNICATO STAMPA

Il Prefetto di Salerno, in attuazione di specifiche direttive impartite dal Ministero dell’Interno in materia di sicurezza stradale. che prevedono l’intensificazione dei servizi di vigilanza nel periodo estivo, ha avviato alcune iniziative attraverso il Comitato Operativo Viabilità allo scopo di garantire la maggiore fluidità della circolazione e contenere il numero degli incidenti.

Sono stati attivati “tavoli tematici” dedicati alla gestione di eventuali situazioni di criticità che potrebbero verificarsi a causa del traffico intenso nel periodo estivo nelle più rinomate località turistiche della provincia.

In particolare, il focus si è concentrato su due arterie stradali che costituiscono la rete viaria utile a raggiungere le più ambite mete di villeggiatura sia nella zona del Cilento che nella Costiera Amalfitana.

All’esito delle riunioni è stato condiviso un percorso volto a migliorare gli interventi coordinati di tutte le Forze di Polizia per presidiare tali strade e garantire la più ampia sicurezza, soprattutto durante i weekend e nel periodo di Ferragosto. Grazie al fattivo concorso di tutte le Forze di Polizia e al contributo della Polizia Provinciale e delle Polizie Municipali. degli Enti proprietari e dei gestori delle infrastrutture stradali. si è deciso di implementare i servizi di vigilanza e controllo nelle località turistiche.

In particolare, nel Cilento, dal 9 agosto al 15 settembre. dalle 9.00 del venerdì alle 24.00 della domenica e dalle 6.00 alle 16.00 del lunedì, le Forze di Polizia, con presidi fissi o mobili, saranno presenti nei principali snodi di traffico, cercando di far defluire la circolazione stradale nel modo più veloce possibile, laddove i flussi intensi di traffico, soprattutto in uscita dagli svincoli, dovessero causare criticità.

AI COA di Sala Consilina è stata raccomandata la necessità di segnalare tempestivamente le eventuali situazioni di criticità della circolazione alle Polizie Municipali interessate, affinché si raccordino tra di loro e con la Polizia Provinciale. Tali modalità operative verranno attuate per assicurare la gestione della viabilità sia sulla Statale 18 sia sulla Variante SS18 “Cilentana”, da Agropoli a Sapri.

In Costiera Amalfitana, analogo modulo operativo troverà applicazione nel periodo dal 14 al 29 agosto, avendo le Polizie Municipali segnalato l’intensificazione della circolazione, soprattutto di autovetture, durante questo periodo della stagione estiva. Concorreranno in tale modulo operativo sia la Polizia Municipale di Salerno sia la Polizia Municipale di Cava de’ Tirreni che, all’occorrenza, nei giorni festivi, per gli afflussi e i deflussi di traffico. assicureranno presidi fissi o mobili nei pressi del Viadotto Gatto e in località *Tengana” lungo la SS18.

Le Polizie Municipali di Positano e Vietri sul Mare, con il concorso della Polizia Provinciale, assicureranno la vigilanza agli snodi di ingresso alla SS163, verificando il rispetto della esistente ordinanza Anas del 2013 circa i limiti disposti alla circolazione e regolando la viabilità nel caso in cui l’intensificarsi del flusso di veicoli sia causa di disagi agli utenti della strada.

Lungo le citate arterie saranno intensificati l’attività di vigilanza e i controlli delle Forze dell’Ordine per prevenire e sanzionare le condotte di chi, in Costiera, lascia l’auto in sosta creando disagi alla circolazione nonché le condotte violative di norme di comportamento, come l’utilizzo di smartphone o il superamento dei limiti di velocità che pongono in pericolo la sicurezza propria e altrui e costituiscono le principali cause di incidentalità anche nella nostra provincia.

Al fine di migliorare l’azione coordinata di intervento delle Forze di Polizia sono stati implementati i sistemi di comunicazione tra i vari operatori di polizia, appartenenti anche alle diverse forze in campo, per garantire maggiore tempestività negli interventi e una migliore efficacia delle azioni.

Salerno, 8 agosto 2019