Costiera Amalfitana: presentata alle due Camere una nuova interrogazione parlamentare

In questi primi giorni di Agosto, alla vigilia del classico grande esodo dalle città che certamente porterà in Costiera decine di migliaia di auto ed in attesa della solita invasione di centinaia e centinaia di bus che che tra Settembre e Ottobre si riverseranno ogni giorno sulla piccola strada borbonica del 1850, meglio conosciuta oggi come SS 163 “Amalfitana”, i gruppi parlamentari del M5S al Senato e alla Camera hanno indirizzato ai Ministri competenti due interrogazioni, una per ciascun ramo del Parlamento, per chiedere in particolare modo al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, come intende procedere per accelerare tutte le azioni utili alla risoluzione del problema. Mentre l’atto prodotto al Senato da ben 23 senatori si focalizza su un fenomeno più ampio e diffuso conosciuto con il termine “Overturismo”, l’interrogazione presentata alla Camera dei Deputati da 12 portavoce pentastellati con in testa Virginia Villani è più specificamente indirizzata sulla problematica della viabilità, individuando nella creazione di una ZTL territoriale ampia, l’unica vera soluzione. Una simile ipotesi di un contingentamento a monte già ideata ed ipotizzata dal Sindaco di Amalfi successivamente sposata dagli altri primi cittadini della Costiera, consentirebbe secondo i deputati del M5S non solo di migliorare sensibilmente la qualità della vita di residenti e turisti, ma renderebbe superflui eventuali invasivi interventi infrastrutturali.

Di seguito il testo dell’interrogazione presentata l’alla Camera dei Deputati il 1^ Agosto 2019:

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/03495&ramo=CAMERA&leg=18