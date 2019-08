Costiera Amalfitana. Più sicuri sulle spiagge in questo mese di agosto grazie all’idroambulanza della Croce Rossa Italiana

Arrivano ottime notizie sul fronte della sicurezza sui lidi della costiera amalfitana, ogni estate purtroppo teatro di numerosi episodi di malori ed incidenti. Dalla giornata di oggi entra in funzione l’idroambulanza della Croce Rossa Italiana che garantirà il servizio di soccorso per tutto il mese di agosto. Il gommone sarà facilmente riconoscibile grazie al suo caratteristico colore giallo ed avrà a bordo tutte le attrezzature necessarie per fornire i primi soccorsi. L’idroambulanza avrà la base nel porto turistico di Maiori e da lì si sposterà all’occorrenza nei vari paesi della costiera, in particolare permetterà di raggiungere facilmente le spiagge più isolate dove i tempi di intervento sono solitamente più lunghi utilizzando il soccorso via terra.