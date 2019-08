Costiera Amalfitana/Penisola Sorrentina, precisazioni sulla mobilità sostenibile

Egregio Direttore,

con due recenti articoli , del 4 e del 7 c.m., il vostro giornale ha trattato problematiche connesse alla mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina.

L’articolo del giorno 04.08 u.s. dal titolo “ Funivie Sant’Agata/Sorrento e Agerola/Amalfi e non solo: ecco gli aggiornamenti” riferisce l’esatta notizia della conclusione della gara per la fornitura dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione dell’intervento “Variante di Amalfi-Atrani alla SS 163- I° stralcio” per un investimento di 28,4 ML di € (procedimento che ho seguito in qualità di Presidente di Commissione di gara) e l’inesatta notizia di 58 Ml di € della funivia “Agerola-Pogerola-Amalfi”

Anche l’articolo del giorno 07.08. u.s, dal titolo “ Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina, bando da un milione di € per cinque percorsi meccanizzati”, riporta l’inesatta notizia della avvenuta indizione, da parte dell’Agenzia Campana per la Mobilità, del bando per la realizzazione della funivia tra Agerola ed Amalfi.

Per detto intervento, ad oggi, non è stato pubblicato alcun bando di progettazione.

Dei dodici interventi previsti nel Protocollo di Intesa tra la Regione Campania e tredici Comuni della penisola Amalfitana e Sorrentina dell’agosto 2017, per complessivi 100 Ml di € di fondi FSC 2014/2020, uno dei due interventi ancora fermi al palo e con elevatissimo rischio di definanziamento, è proprio quello della funivia Agerola-Pogerola-Amalfi, per un investimento di ben 28,4 milioni di euro.

Cordiali saluti

Ing. Michele Iovieno