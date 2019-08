Costiera Amalfitana: manca sempre meno a Gusta Minori. Ecco la sigla di “Accussì Natalea”

Lo spettacolo “Accussi Natalea” in scena a Minori da giovedì 29 a sabato 31 agosto, non è solo e semplicemente una performance teatrale e musicale che descrive e rappresenta la tradizione natalizia partenopea, ma come ogni anno, vuole anche lanciare un messaggio molto più profondo, di fiducia e buon auspicio per l’umanità intera.

“Oggi non è Natale” è la sigla che caratterizzerà l’edizione del 2019 con lo slogan: “Oggi non è Natale, ma sicuro arriverà se il tuo cuore accoglierà ogni diversità”.

L’autore è il maestro Gerardo Buonocore che, da sempre, crea e realizza anche la parte musicale dell’opera con composizioni inedite e originali, colonne portanti della messa in scena dello spettacolo.

Il liet motiv che caratterizza e definisce l’atmosfera delle tre serate, è un inno alla grandezza che ha avuto il regno di Napoli nei secoli, attraverso l’utilizzo di uno stile musicale settecentesco che si fonde con l’inserimento della famosa melodia de “Quanno nascette ninno” di Sant’Alfonso de Liguori.

La sigla, che accompagnerà il finale di ogni scena teatrale ha l’intento di infondere una speranza di fratellanza e di luce per i nostri cuori. Il risultato è un refrain destinato a rimanere nella mente dei tantissimi ospiti che saranno presenti al Gusta Minori che rinnova il suo successo da 23 anni ininterrottamente.