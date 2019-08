Costiera Amalfitana. Maiori S.S 163 bloccata da un Tir a Capo d’Orso

Caos sulla SS 163 all’altezza di Capo d’Orso, un Tir di 17 metri arrivato dal Valico di Chiunzi verso Maiori per portare attrezzature per il concerto di Massimo Ranieri che c’è al porto.

L’autoarticolato, poi si è diretto verso Salerno, per Capo d’Orso dove una volta sopraggiunto, è rimato bloccato tra i new jersey installati l’indomani dell’incendio dei giorni scorsi.

L’autista è riuscito, grazie al’intervento di ANAS, carabinieri e vigili urbani a fare retromarcia fino a Maiori in modo da trovare un posto per fare inversione e dirigersi da dove era provenuto, verso il Valico Chiunzi.