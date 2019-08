Costiera Amalfitana. I Carabinieri scoprono piantagioni di canapa indiana fra Tramonti e Vietri. Oltre 500 piante

Negli ultimi giorni i Carabinieri della COMPAGNIA DI AMALFI, agli ordini del Capitano Roberto MARTINA, sono stati impegnati in servizi di perlustrazione in zona rupestre, sui Monti Lattari, finalizzati alla ricerca di piantagiononi di canapa indiana, con il supporto aereo dell’elicottero del 7°Nucleo CC di Pontecagnano.

In particolare, i militari della Stazione di Tramonti, guidati dal Maresciallo Giorgio Covato, al termine di una impegnativa battuta in zona “Passo”, hanno scoperto in località “vena della Madonna” una piantagione di canapa indiana distribuita su varie piazziole, nascoste fra la fittissima vegetazione, per un totale di 400 piante, in fiore, molte delle quali di altezza superiore ai 2 metri di altezza.

Le piazzole erano servite da un lungo impianto di irrigazione sotterrato e collegato a diversi fusti d’acqua posizionati piu a monte.

I militari dell’Aliquota Operariva, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Vietri, hanno scoperto un’altra piantagione di circa 100 piante, nascosta fra la fittissima vegetazione a Raito di Vietri.

Tutte le piante sono state recuperate, campionate e distrutte.

Avrebbero fruttato decine di migliaia di euro al mercato illecito della Marijuana.

Sono in corso ulteriori indagini e ricerche.

Questi sequestri si aggiungono a quello eseguito sempre dai Carabinieri di Tramonti qualche giorno fà.