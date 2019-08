Costiera Amalfitana. Esodo da bollino nero: permane la chiusura della SS.163 tra Erchie e Maiori

Il secondo weekend di agosto ha confermato le previsioni del bollino nero. Le grandi partenze verso le località turistiche, a cui si sono aggiunti anche agli spostamenti del fine settimana, hanno fatto registrare traffico molto intenso sui circa 30 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (società del Gruppo FS Italiane).

I grandi flussi veicolari dell’esodo estivo sono cominciati nel pomeriggio di venerdì 9 agosto e in graduale aumento per l’intera giornata di sabato 10 agosto e fino al pomeriggio di oggi.

La circolazione potrebbe intensificarsi nelle prime ore serali per i rientri dal weekend. Per agevolare gli spostamenti, il divieto di transito dei mezzi pesanti è in vigore fino alle ore 22.00 di questa sera.

In Campania permane la chiusura della strada statale 163 “Amalfitana” al km 39,700 in entrambe le direzioni, tra Erchie e Maiori, in provincia di Salerno, a seguito dell’incendio che venerdì scorso ha interessato il versante roccioso. Sono in fase di completamento le operazioni di bonifica e messa in sicurezza da parte del Genio Civile e di una ditta del Comune, che potrebbero consentire nella giornata di domani la riapertura del tratto a senso unico alternato.

I veicoli provenienti da Amalfi e diretti verso Vietri possono utilizzare la strada provinciale 2 “Valico di Chiunzi” per imboccare l’autostrada A2 Napoli-Salerno in direzione Salerno con uscita consigliata Vietri sul Mare. Per i veicoli provenienti da Vietri e diretti verso Amalfi si consiglia l’autostrada A3 Napoli-Salerno in direzione Napoli con uscita consigliata Angri, per poi raggiungere Amalfi tramite la SP2 “Valico di Chiunzi”.

Si ricorda che il prossimo fine settimana che chiude la settimana di ferragosto sarà contrassegnato da bollino rosso per le intere giornate di sabato e domenica, in previsione delle ultime grandi partenze verso le località turistiche e prima degli ultimi weekend di agosto caratterizzati dal controesodo.