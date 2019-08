Costiera Amalfitana, caos traffico tra bus e motorini indisciplinati

Bollino nero per il traffico in Costiera Amalfitana, invasa da bus. Specie nei weekend su tutta la Statale si registrano grossi rallentamenti, ma oltre alla questione viabilità, si rileva che per automobilisti e conducenti di mezzi su due ruote la SS 163 è una corsa ad ostacoli per evitare i motorini indisciplinati. Come testimonia Giorgio a Positanonews (guarda il video), in Costa d’Amalfi i problemi sono pullman e motorini, che spesso invadono l’altra corsia creando situazioni incresciose e dolorose per chi proviene dall’altra corsia. Dopo quanto riportato sulle nostre pagine di cronaca, quella della guida imprudente resta un’altra nota dolente, insieme a quello della sicurezza delle strade e della viabilità sulla striscia d’asfalto della Divina.