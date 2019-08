Costa d’Amalfi, Tristano Dello Ioio sui sentieri: “occorre adeguarsi agli standard mondiali”

La stagione turistica è nel vivo ed il tema della sicurezza sui sentieri in Costa d’Amalfi, Penisola Sorrentina e Monti Lattari diventa ogni giorno più serio. Tante sono le proposte che si avanzano, per evitare o quanto meno ridurre il fenomeno degli incidenti che avvengono sui percorsi montani: l’ultimo avvenuto nella giornata di ieri sul Sentiero degli Dei, induce a delle riflessioni. Il presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari, Tristano Dello Joio sostiene l’adozione di ticket d’ingresso per finanziare la manutenzione e la sicurezza sui sentieri.

Questi accaduti devono far comprendere che la sicurezza sui sentieri oggi è una necessità non più da rinviare. Occorre adeguarsi agli standard mondiali, dove un biglietto di ingresso tuteli soprattutto gli escursionisti per l’erogazione di servizi come assistenza sanitaria, pronto intervento , assicurazione e poi soprattutto elementi di civiltà come accoglienza turistica e informativa oltre che preservare le guide regolari che esercitano con professionalità un lavoro oggi non tutelato, anzi preda di un mercato sempre in crescita di abusivismo e speculazione economica.

Diventa inaccettabile la non garanzia di un fondo economico regionale o provinciale che sia dedito a finanziare manutenzioni e messe in sicurezze dei sentieri , per l’incolumità dei visitatori, più in voga per il turismo escursionistico, quindi necessita di essere indipendenti nella gestione (pubblica) e soprattutto nella creazione di un sistema di autofinanziamento economico per garantire la competitività dei nostri luoghi e soprattutto la sicurezza.