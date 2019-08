Costa d’Amalfi, cargo maltese sversa liquido in mare: la denuncia sui social – VIDEO

Nelle ultime ore sta ottenendo molte condivisioni su Facebook, un video denuncia in cui si vede il cargo Sea Amazon, che sversa liquido in mare. La nave commerciale battente bandiera maltese, si trovava nella rada tra Salerno e Vietri sul Mare, a circa 150 metri dalla costa.

Dopo lo sversamento dall’occhio di cubia, l’acqua è torbida con un’ampia chiazza in mare. “È un’ora che sta scaricando in mare, – spiega il diportista, mentre riprende la scena – poi abbiamo l’acqua inquinata a Torrione”. Il video in questione viene pubblicato con la seguente didascalia:

“Questa è una denuncia che faccio, vi posso assicurare che l’acqua dopo un’ora che scaricava è diventata una cloaca, signori miei ci troviamo di fronte alla Costiera Amalfitana, e tutte le navi prima di entrare scaricano a mare. Le autorità preposte a tutelare l’ambiente dove sono?”